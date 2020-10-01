ÜCRETSİZ EĞİTİM

'Hızlı işe dönüş desteği' ile işsizlik ödeneğinden yararlandırılan kişilerin işsiz kaldıkları sürenin azaltılması ve işgücüne daha çabuk geri dönmeleri teşvik edilecek. Sosyal yardım alan çalışabilir durumdaki bireylerin istihdam edilebilirliğini artırmak amacıyla aktif işgücü programları etkin şekilde uygulanacak. İmalat, bilgi ve iletişim sektörlerinde yaşanan nitelikli işgücü ihtiyacının giderilmesi amacıyla sektör odaklı işbaşı eğitim programları düzenlenecek. Bilgi teknolojileri alanında kariyer sahibi olmak isteyen 1 milyon kişiye, ücretsiz eğitimlerle yetkinliklerini geliştirme fırsatı tanınacak.

SÜRDÜRÜLEBILIR FİNANSAL İSTİKRAR MODELİ HAYATA GEÇECEK

■ Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından, Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi (FİKKO) toplantısına ilişkin paylaşımda bulundu. Atılacak adımların niteliğini artırmak için Eylül ayı FİKKO toplantısını gerçekleştirdiklerini aktaran Albayrak, "2023'e kadar uzanan Yeni Ekonomi Programı doğrultusunda sürdürülebilir finansal istikrar modelini aldığımız tedbirlerle kısa sürede hayata geçireceğiz" ifadesini kullandı.