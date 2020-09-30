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    • Ekonomi
    • 30.09.2020 15:19
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    • 30.09.2020 15:26
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    'tan "" açıklaması: Kısa sürede hayata geçireceğiz

    Son dakika haberine göre , doğrultusunda sürdürülebilir modelini aldıkları tedbirlerle kısa sürede hayata geçireceklerini bildirdi.


    , Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Atacağımız adımların niteliğini artırmak için Eylül ayı Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi toplantımızı gerçekleştirdik. 2023'e kadar uzanan Yeni Ekonomi Programı doğrultusunda sürdürülebilir finansal istikrar modelini aldığımız tedbirlerle kısa sürede hayata geçireceğiz." ifadelerine yer verdi.

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    Haberler Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan "Yeni Ekonomi Programı" açıklaması: Kısa sürede hayata geçireceğiz