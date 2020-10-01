Borsa günü düşüşle tamamladı

EN FAZLA KAZANDIRAN SEKTÖR

Bankacılık endeksi yüzde 0,17 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 1,26 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,53 ile madencilik, en çok kaybettiren ise yüzde 1,72 ile turizm oldu.