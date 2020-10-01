Birikimini TL’de tutana teşvik geliyor

Para politikasında normalleşme adımları hızlandı. Döviz ve altın işlemlerinde alınan Banka Sigorta ve Muameleleri Vergisi (BSMV) yüzde 1'den binde 2'ye çekildi.

Türk Lirası mevduatlarının faiz getirisinden yapılan vergi kesintisi de 31 Aralık 2020 tarihine kadar düşürüldü. TL mevduatta stopaj oranları 6 aya kadar olan vadelerde yüzde 15'ten 5'e, 1 yıla kadar olan vadelerde yüzde 12'den 3'e, 1 yıldan uzun vadelerde ise yüzde 10'dan sıfıra çekildi.

Kambiyo vergisinin azaltılmasının döviz satışını kolaylaştıracağını söyleyen analistler, TL mevduat faizlerinden alınan stopaj oranlarının düşürülmesiyle, TL mevduat yatırımlarının avantajlı bir duruma geleceğini, bu süreçte tasarrufların belli bir tutarının döviz mevduat hesaplarından TL mevduatlara geçiş yapmasının bekleneceğini belirtti.