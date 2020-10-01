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    • Ekonomi
    • 01.10.2020 Gazete
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    62 bin yaşlıya katkısı

    Aile, Çalışma ve , evde bakım hizmeti, psikososyal destek gibi uygulamaları kapsayan () ile genelinde 62 bin 400 vatandaşa ulaştıklarını söyledi.

    62 bin yaşlıya YADES katkısı

    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, evde bakım hizmeti, psikososyal destek gibi uygulamaları kapsayan Yaşlı Destek Programı () ile genelinde 62 bin 400 vatandaşa ulaştıklarını söyledi. 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla açıklama yapan Bakan Selçuk, "Bakanlık olarak yaşlılarımızın korunması, desteklenmesi, evde bakımlarının yapılması gibi geniş bir alandaki uygulamaları kapsayan YADES projeleri için yaklaşık 30 milyon lira kaynak aktarımında bulunduk" dedi.

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    Haberler Ekonomi 62 bin yaşlıya YADES katkısı