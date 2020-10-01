62 bin yaşlıya YADES katkısı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, evde bakım hizmeti, psikososyal destek gibi uygulamaları kapsayan Yaşlı Destek Programı (YADES) ile Türkiye genelinde 62 bin 400 vatandaşa ulaştıklarını söyledi. 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla açıklama yapan Bakan Selçuk, "Bakanlık olarak yaşlılarımızın korunması, desteklenmesi, evde bakımlarının yapılması gibi geniş bir alandaki uygulamaları kapsayan YADES projeleri için yaklaşık 30 milyon lira kaynak aktarımında bulunduk" dedi.