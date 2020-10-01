Adalet Bakanlığı tarafından yayımlanan duyuruda 1200 hakim savcı alımı başvuru kılavuzunun yaymlandığı ve başvuruların alınmaya başladığına yer verildi. Resmi Gazete'de duyurulmuş olan ilana göre 2020 yılı için 1200 kişilik kadro ile Hakim ve Savcı adayı alımı yapılacak. Bu yönde bakanlık yapacağı yazılı yarışma sınavı ve Mülakat ile 9. ve 5. dereceli kadrolara atama yapacak. Sınav, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 21-22 Kasım 2020 tarihlerinde, aşağıda belirtilen sınav merkezlerinde dört oturumda yapılacaktır. İlana başvurular 1 Ekim ile 8 Ekim tarihleri arasında alınacak. Başvurular ÖSYM 'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden yapılacak. İşte son dakika haberleri ve detaylar takvim.com.tr'de
1200 HAKİM VE SAVCI ADAYI KADRO DAĞILIMI:
1) 1000 adlî yargı hâkim ve savcı adayı,
2) 100 avukatlık mesleğinden adli yargı hâkim ve savcı adayı,
3) 100 idari yargı hâkim adayı,,
Olmak üzere Adalet Bakanlığı toplamda 1200 kişi alacak.
BAŞVURULAR ÖSYM ÜZERİNDEN YAPILACAK!
Söz konusu yapılacak Adalet Bakanlığı Hakim ve Savcı adayı alımı sınavı için adaylar başvurularına 01 Ekim 2020 tarihi itibari ile başlayacak olup en geç 08 Ekim 2020 tarihine kadar yapılacaktır. Başvurular sadece elektronik ortamda ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak internet aracılığıyla (ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden) yapacaklar ve sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacaklardır.
SINAV TARİHİ:
Söz konusu sınav ÖSYM tarafından 21-22 Kasım 2020 tarihlerinde dört oturumda yapılacak. Sınavlar Türkiye geneli 16 farklı merkezde yapılacak.
İşte sınav merkezleri:
010 Adana,
062 Ankara,
070 Antalya,
160 Bursa,
210 Diyarbakır,
250 Erzurum,
270 Gaziantep,
341 İstanbul - 1 ( Kadıköy/Maltepe/Ataşehir),
343 İstanbul - 2 (Beyoğlu/Şişli/Beşiktaş/Kâğıthane/Sarıyer),
352 İzmir,
380 Kayseri,
420 Konya,
440 Malatya,
550 Samsun,
610 Trabzon,
650 Van
SINAV 4 OTURUMDA YAPILACAK!
1. Oturum:
Sınavın Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile Ortak Alan Bilgisi Testinin uygulanacağı 1. Oturumu, 21 Kasım 2020 tarihinde saat 10.15'te yapılacaktır. Adayların, sınavın Genel Yetenek ve Genel Kültür ile Ortak Alan Bilgisi Oturumu için sınav binalarına alınma işlemleri saat 10.00'da tamamlanacaktır. Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.
2. Oturum:
Adli Yargı Sınavına başvuru yapan adaylar için sınavın Adli Yargı Testinin uygulanacağı 2. Oturumu, 21 Kasım 2020 tarihinde saat 13.45'te yapılacaktır. Adayların, sınavın bu oturumu için sınav binalarına alınma işlemleri saat 13.30'da tamamlanacaktır. Adaylar, saat 13.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.
3. Oturum:
İdari Yargı Sınavına başvuru yapan adaylar için sınavın İdari Yargı Testinin uygulanacağı 3. Oturumu, 21 Kasım 2020 tarihinde saat 16.15'te yapılacaktır. Adayların, sınavın bu oturumu için sınav binalarına alınma işlemleri saat 16.00'da tamamlanacaktır. Adaylar, saat 16.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.
4. Oturum
Adli Yargı-Avukat Sınavına başvuru yapan adaylar için sınavın Adli Yargı-Avukat Testinin uygulanacağı 4. Oturumu, 22 Kasım 2020 tarihinde saat 10.15'te yapılacaktır. Adayların, sınavın bu oturumu için sınav binalarına alınma işlemleri saat 10.00'da tamamlanacaktır. Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.