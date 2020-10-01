5 TL deyip geçenler bin pişman! Bilmeden cebinizde servet taşıyor olabilirsiniz! Elinizde varsa...

Günümüzde hatalı basım 5-10-20-50 ve 100 TL'lik banknotlar insanların ilgisini çekiyor. Paranın ön yüz sağ üst köşesinde yazması gerekenden bir tane az sıfır yazdığını gören vatandaşlar bu hatalı basım paraları internet üzerinden koleksiyonerler için satışa sunuyor. En çok satışa sunulan banknotlar arasında ise 5-10-20-50 ve 100 TL'lik banknotlar yer alıyor. Vatandaşlar bazen paraların sahte olduğunu düşünüyor ancak gerçek bankaya götürünce ortaya çıkıyor. Bankada yapılan incelemelerin ardından paranın hatalı basıldığı tespit ediliyor.

HATALI BASIM 5 TL'LİK BANKNOTU SATIP, BİLGİSAYAR ALMAK İSTİYOR

Düzce'de, ortaokul öğrencisi Yasenur Durmaz (13), eline geçen hatalı basım olduğunu düşündüğü 5 TL'lik banknotu sosyal medya hesabından bin TL'ye satışa çıkardı. Yasenur, para satın alınırsa uzaktan eğitimi için yeni bir dizüstü bilgisayar almak istediğini söyledi.