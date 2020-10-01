Günlük 4,6 milyon varil petrol üretimiyle OPEC'in en büyük ikinci petrol üreticisi olan Irak, 2010 yılında Zikar'da günlük 300, Meysan'da 150, Kerkük'te 150, Kerbela'da 140 bin varil kapasiteli petrol rafinerileri inşa etmek için uzun vadeli bir plan ortaya koydu.