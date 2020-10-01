2020 Ekim ayı kira artış oranı yüzde kaç? Kira artış oranı açıklandı mı? Ekim ayının ilk günlerinde kiralarının ne kadar artacağını merak eden kiracılar kira artış oranını sorguluyor. Her ay TÜİK tarafından açıklanan verilere göre belirlenen kira artış oranlarında tavan fiyat belirleniyor. Kiracı ve ev sahibi anlaşma yaparak belirlenen miktarın daha altına sözleşme imzalayabiliyor.
EKİM AYI KİRA ARTIŞ ORANI AÇIKLANDI MI? (2020)
Ekim ayı kira artış oranı henüz açıklanmadı. Sonuçların Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 5 Ekim Pazartesi saat 10:00'da açıklanacağı öğrenildi.
GEÇEN AY NASILDI?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) her ayın 3'nde enflasyon rakamlarını kamuoyu ile paylaşıyor. Ağustos ayına ilişkin enflasyon oranları açıklandı. Enflasyon ağustosta yüzde 0,86 artarken, yıllık bazda yüzde 11,77 oldu.
EYLÜL AYI KİRA ZAMMI
Tüketici fiyatları Ağustos'ta yüzde 0.86 arttı. Türkiye genelinde tüketici fiyatları (TÜFE) Ağustos ayında aylık bazda yüzde 0.86 arttı, yıllık enflasyon yüzde 11.77 oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre tüketici fiyatlarındaki sekiz aylık artış yüzde 7.29'a çıkarken, on iki aylık ortalamalara göre artış da yüzde 11.27 olarak gerçekleşti.
Türkiye genelinde yurt içi üretici fiyatları (Yİ-ÜFE) Ağustos'ta aylık bazda yüzde 2.35, yıllık bazda da yüzde 11.53 arttı.
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, yurt içi üretici fiyatlarındaki sekiz aylık artış yüzde 10.52'yi bulurken, on iki aylık ortalamalara göre artış da yüzde 6.71 olarak ölçüldü.
KİRA ARTIŞ ORANLARI NASIL HESAPLANIR?
Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji Bütçe Başkanlığı tarafından hazırlanan Orta Vadeli Ekonomi Programı (2019-2021) geçtiğimiz yılın Eylül ayında açıklandı. Yeni Ekonomi Paketi kapsamında kira zamları artık üretici fiyat endeksi oranlarına göre değil, kira artış oranına dair üst sınır tüketici fiyat endeksi (TÜFE) oranlarına göre belirleniyor.
Ancak açıklanan bu rakam ev sahibi tarafından uygulanabilecek en yüksek tavan zam oranı oluyor.