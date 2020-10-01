GEÇEN AY NASILDI?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) her ayın 3'nde enflasyon rakamlarını kamuoyu ile paylaşıyor. Ağustos ayına ilişkin enflasyon oranları açıklandı. Enflasyon ağustosta yüzde 0,86 artarken, yıllık bazda yüzde 11,77 oldu.

EYLÜL AYI KİRA ZAMMI

Tüketici fiyatları Ağustos'ta yüzde 0.86 arttı. Türkiye genelinde tüketici fiyatları (TÜFE) Ağustos ayında aylık bazda yüzde 0.86 arttı, yıllık enflasyon yüzde 11.77 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre tüketici fiyatlarındaki sekiz aylık artış yüzde 7.29'a çıkarken, on iki aylık ortalamalara göre artış da yüzde 11.27 olarak gerçekleşti.

Türkiye genelinde yurt içi üretici fiyatları (Yİ-ÜFE) Ağustos'ta aylık bazda yüzde 2.35, yıllık bazda da yüzde 11.53 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, yurt içi üretici fiyatlarındaki sekiz aylık artış yüzde 10.52'yi bulurken, on iki aylık ortalamalara göre artış da yüzde 6.71 olarak ölçüldü.