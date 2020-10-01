Haydi Şimdi bedava bilgisayar başvuru formu! Acun Ilıcalı ihtiyacı olan ailelere ve öğrencilere ücretsiz laptop dağıtmaya devam ediyor. Peki, Acun Ilıcalı ücretsiz bilgisayar, laptop, tablet başvurusu nasıl yapılır? TV8 ekranlarında Haydi Şimdi kampanyası ile başlatılan bedava bilgisayar, laptop, tablet başvurularına durumu olmayan aileler ve öğrenciler oldukça fazla ilgi gösteriyor. Birçok öğrenci, yapılan son yardımların ardından bedava bilgisayar için nasıl başvuru yapılacağını sorguluyor. İşte son dakika haberleri ve detaylar takvim.com.tr'de
BEDAVA TABLET VE LAPTOP BAŞVURUSU NEREDEN NASIL YAPILIYOR? MEB BEDAVA LAPTOP VE TABLET Mİ DAĞITIYOR?
Acun Ilıcalı duyurduğu Laptop kampanyası ve TEKNOFEST 2020 paydaşlarının yaptığı bağışı dağıtma kısmı Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak. Acun Ilıcalı topladığı tüm parayı MEB'e aktaracak ve MEB başvuran tüm öğrencilere Laptopu ulaştırmak için uğraşacak. Başvuruların ne zaman ve nasıl yapılacağı ise henüz belirtilmedi.
* TUZLA'DA 'ASKIDA TABLET KAMPANYASI: Uzaktan eğitimden mahrum kalmış çocuklara el uzatıp askıya tablet bırakmak isteyen bağışçılar www.askidatablet.com üzerinden bilgilerini, askıya bırakmak istediği tablet sayısını ve türünü girerek kampanyaya destek oluyorlar. Belediye görevlileri de bağışçılarla iletişime geçerek tabletler teslim alarak, ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor. "Askıda Tablet" kampanyası kapsamında tablet ihtiyacı olan Tuzla'da ikamet öğrenciler, www.askidatablet.com web sayfası üzerinden başvurularını yapabilecek.
* KADIKÖYLÜ İHTİYAÇ SAHİBİ ÖĞRENCİLERE BİLGİSAYAR DESTEĞİ: Pandemi nedeniyle uzaktan eğitim gören Kadıköylü ihtiyaç sahibi öğrencilere bilgisayar desteği vermek için "Elini Uzat Uzakta Kalmasınlar" kampanyası başlatıldı. Kampanya kapsamında belediyeye bağışlanan ikinci el ve sıfır bilgisayarlar, belediyenin ihtiyaç sahibi olduğunu tespit ettiği öğrencilere ulaştırılıyor. 230 kişinin bilgisayar talebinde bulunduğu kampanyaya dijital destek vermek isteyenler, 444 55 22 no'lu telefondan Kadıköy Belediyesi Çağrı Merkezi'ni arayarak kayıt açtırabilir, Belediyeye gelebilir ya da Halkla İlişkiler Saha Birimi'ni arayabilir.
ESENLER BELEDİYESİ'NDEN ÖRNEK PROJE: TABLETSİZ ÇOCUK KALMASIN
Esenler Belediyesi, ihtiyaç sahibi öğrenciler için tablet kampanyası başlattı. Esenler Belediyesinden 10 bin kişiye yapılacak dağıtımlar için esenler.bel.tr resmi adresi üzerinden başvuru yapılabilecek.
•Esenler Kaymakamlığı tarafından onaylanmış, Milli Eğitim Müdürlüğü'nün EBA platformuna giremediğini tespit ettiği öğrencilerden olmak
•Sosyal Yardım Yönetmeliği şartlarına uymak.
•İlkokul, ortaokul veya lise öğrencisi olmak.
•Esenler'de ikâmet ediyor veya Esenler'de bir okulda okuyor olmak.
•Esenler Belediyesi kurumsal web sitesi www.esenler.bel.tr veya 444 00 73 çağrı merkezi numaramızdan kayıt yaptırmak.
•Dağıtımda öncelik sırası 8. ve 12. sınıf öğrencilerinde olacaktır.
•Birden fazla öğrencinin olduğu tespit edilen ailelere sadece 1 adet tablet verilecektir.
•Talebin fazla olması durumunda bir önceki eğitim yılının başarı durumu dikkate alınacaktır.•Esenler Belediyesi kurumsal web sitesi www.esenler.bel.tr veya 444 00 73 çağrı merkezi numaramızdan kayıt yaptırmak.
•Dağıtımda öncelik sırası 8. ve 12. sınıf öğrencilerinde olacaktır.
•Birden fazla öğrencinin olduğu tespit edilen ailelere sadece 1 adet tablet verilecektir.
•Talebin fazla olması durumunda bir önceki eğitim yılının başarı durumu dikkate alınacaktır.
ESENLER BELEDİYESİ 10 BİN TABLET KAMPANYASINA BAŞVURMAK İÇİN TIKLAYINIZ
ESENLER BELEDİYESİ 10 BİN TABLET KAMPANYASINA BAĞIŞ YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ
BİLGİSAYAR KAMPANYASI YARDIMI NASIL YAPILIR?
Korona virüs sebebiyle uzaktan eğitim alacak öğrencilerin bazılarında bilgisayar bulunmaması ve eğitimden geri kalmaması için başlatılan "Haydi Şimdi" kampanyasına SMS yoluyla katılım göstermek isteyenlerin "EĞİTİM" yazıp 2868'e mesaj göndermeleri yetmektedir.
ÖĞRENCİLER KAMPANYADAN NE ZAMAN VE NASIL FAYDALANACAK?
Acun Ilıcalı duyurduğu Laptop kampanyası ve TEKNOFEST 2020 paydaşlarının yaptığı bağışı dağıtma işi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacaktır. Acun Ilıcalı topladığı tüm parayı MEB'e verecek. Başvuruların ne zaman ve nasıl yapılacağına dair bir bilgi verilmedi. Acun Ilıcalı Haydi Şimdi Bilgisayar kampanyası ve TEKNOFEST 2020 paydaşları bağışları ile uzaktan eğitim alan öğrencilere yardım edecektir. Acun Ilıcalının "Haydi Şimdi" sloganı ile uyguladığı bağış gecesinde 100 bin lira üzerinde bağış yayına alındı. SMS ile bağış yapmak isteyenler ise EĞİTİM yazıp 2686'e mesaj atarak 10 TL bağışta bulundu. Gecenin sonrasında Acun Ilıcalı, 7,5 milyon lira bağış toplandığını açıkladı. Bu sayıya henüz SMS dâhil edilmedi.
Bayraktar, TWİTTER hesabından yaptığı açıklamada, "TEKNOFEST2020 paydaşlarımızın ve ev sahiplerimizin toplam tablet bilgisayar bağışı 81 bine ulaştı. Gençlerimiz bilgiye erişecek, #MilliTeknolojiHamlesi'nde çıtayı yükseltecek!" sözlerini kullandı. Bayraktarın TWİTTER hesabından paylaştığı fotoğrafta, kampanya doğrultusunda Gaziantep Büyükşehir Belediyesi 20 bin adet, Gaziantep Şahinbey Belediyesi 20 bin adet, Gaziantep Şehitkamil Belediyesi 10 bin adet, Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi 10 bin adet, Baykar 5 bin adet, Aselsan 5 bin adet, TUSAŞ 5 bin adet, STM 1000 adet, HAVELSAN 1000 adet, ROKETSAN 1000 adet, TEI 1000 adet, TÜRKSAT 1000 adet, TARNET'in 1000 adet tablet bağışladığı açıklandı.
BAŞVURU NASIL YAPILIR?
"Dizüstü bilgisayarı olmadığı için uzaktan eğitimde büyük zorluk çeken kardeşlerimiz var. Bu durum hepimizi çok üzüyor. Kardeşlerimizin eğitimden mahrum kalmamaları için pazar akşamı TV8'de büyük bir kampanya düzenlendi. Hep beraber onları desteklemek için elimizden geleni yapalım şeklinde açıklama yapan Acun Ilıcalı, 10 milyon tl değerinde bir yardım topladı. Acun Ilıcalı başlattığı dizüstü bilgisayar yardımları MEB tarafından Ekimde başvuruları alınacak.