BÜTÇE MARATONU

Meclis'e 17 Ekim'e kadar 2021 yılı bütçe teklifi gelecek. TBMM Başkanlığına sunulacak bütçe önce TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda daha sonra TBMM Genel Kurulunda görüşülecek.

Bütçe görüşmelerinin bu yıl Kovid-19 tedbirleri nedeniyle Plan ve Bütçe Komisyonu toplantı salonu yerine, daha geniş olan TBMM Tören Salonu'nda yapılması düşünülüyor.

BAKAN SELÇUK MÜJDEYİ VERDİ: VERGİ VE SGK PRİM BORCU YAPILANDIRMA ÜZERİNDE ÇALIŞMALAR BAŞLADI!

Basın mensupları ile bir araya gelen ve özel bir toplantı düzenleyen Bakan Selçuk gazetecilerden gelen sorular üzerine vergi borcu ve prim borçları nedeni ile yapılandırma konusuna değinerek 2020 yılının son derece zorlu geçen bir yıl olduğuna işaret ederek "Yeniden yapılandırma, vergisini, primini düzenli ödeyenleri rahatsız ediyor, bunun farkındayız. Ancak salgın nedeni ile kamuoyunda yoğun bir talep baskısı oluştu.