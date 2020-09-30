"Yaşlılarımızın toplumda hak ettikleri yeri almaları ve bu konuda toplum bilincinin yerleşmesi, gönüllü kuruluşlarımızın, vatandaşlarımızın katkıları ile mümkün olacaktır. 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü, farkındalığı artırmak için önemli bir fırsat. Bu anlamlı gün vesilesiyle başımızın tacı büyüklerimize hürmetimizi ve saygımızı bir kez daha ifade etmek isteriz. Yaşlılarımıza daha iyi yaşama koşullarını sağlamak Bakanlık olarak en büyük amacımız."

Selçuk, bu anlayışla huzurevlerinin işleyişinden yaşlıları merkeze alan projelere kadar birçok çalışmanın hayata geçirildiğine işaret etti.