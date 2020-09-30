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    • Ekonomi
    • 30.09.2020 16:51
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    • 30.09.2020 16:51
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    ile 62 binden fazla vatandaşın yüzü güldü

    Aile, Çalışma ve Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, evde bakım hizmeti, psikososyal destek gibi uygulamaları kapsayan () ile genelinde 62 bin 400 vatandaşa ulaştıklarını bildirdi.

    Bakan açıkladı: 62 binden fazla vatandaşa destek!

    Bakan Selçuk, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla AA muhabirine yaptığı açıklamada, milletin mutluluğu ve refahını sağlayacak hizmetlerin vatandaşların hayatlarının her aşamasında ulaşılabilir olmasının temel hedefleri olduğunu vurguladı.

    Yaşlı vatandaşların öncelikle bulundukları ortamda sağlık, huzur ve güven içinde yaşamlarını devam ettirmeleri, toplum içinde aktif, üretken ve saygın bir şekilde mutlu bir yaşam sürdürmelerini amaçladıklarını aktaran Selçuk, şöyle devam etti:

    "Yaşlılarımızın toplumda hak ettikleri yeri almaları ve bu konuda toplum bilincinin yerleşmesi, gönüllü kuruluşlarımızın, vatandaşlarımızın katkıları ile mümkün olacaktır. 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü, farkındalığı artırmak için önemli bir fırsat. Bu anlamlı gün vesilesiyle başımızın tacı büyüklerimize hürmetimizi ve saygımızı bir kez daha ifade etmek isteriz. Yaşlılarımıza daha iyi yaşama koşullarını sağlamak Bakanlık olarak en büyük amacımız."

    Selçuk, bu anlayışla huzurevlerinin işleyişinden yaşlıları merkeze alan projelere kadar birçok çalışmanın hayata geçirildiğine işaret etti.

    BAKANLIKTAN YAŞLILARA HÜRMET EDEN PROJELERE YAKLAŞIK 30 MİLYON LİRA DESTEK

    Bakan Selçuk, 65 yaş üstü vatandaşlara sunulan önemli destek mekanizmalarından birinin de yaklaşık 4 yıldır sürdürülen YADES olduğunu belirterek şunları aktardı:

    "Bakanlık olarak yaşlılarımızın korunması, desteklenmesi, evde bakımlarının yapılması ve psiko sosyal destek gibi geniş bir alandaki uygulamaları kapsayan YADES projelerine maddi destek sağlıyoruz. Bu çerçevede 13 ildeki YADES projeleri için yaklaşık 30 milyon lira kaynak aktarımında bulunduk. 65 yaş üstü vatandaşlarımız için yerel yönetimlerle iş birliğinde sürdürdüğümüz YADES ile bugüne kadar 62 bin 400 yaşlımıza destek sağladık."

    HUZUREVLERİNDE KOVİD-19 TEDBİRLERİ SÜRÜYOR

    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, ağustos itibarıyla Bakanlığa bağlı, kamuya ait ve Bakanlığın denetimindeki özel huzurevlerinde toplam 27 bini aşkın yaşlıya bakım hizmeti verildiğini aktardı.
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    Haberler Ekonomi Yaşlı Destek Programı ile 62 binden fazla vatandaşın yüzü güldü