iPhone 12 fiyatı ne kadar olacak? iPhone 12 satışa çıktı mı?

Rusya menşeili Caviar firması da iPhone 12 serisi için özel tasarımlarını tanıtmaya devam ediyor. Caviar, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max modelleri için Apple 1 sürümünü görücüye çıkardı.

Apple'ın yayınladığı iOS 14.2 ikinci geliştirici beta, iPhone 12'ler ile ilgili önemli bir bilgiyi ortaya çıkardı. Paylaşılan bilgilere göre iPhone 12'lerin kutularından Apple'ın kablolu kulaklıkları EarPods çıkmayacak.

Apple'ın kurucuları Steve Jobs ve Steve Wozniak'ın elle ürettiği ilk bilgisayar Apple 1 referans alarak tasarlandı. Bu özel iPhone 12 modelleri iki farklı versiyonla satışa çıkarılacak.