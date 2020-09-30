Temel ihtiyaç kredisi için başvuru yapanlar dikkat! Başlıyor!

Krediden Yararlanan Vatandaşların Dikkat Etmesi Gerekiyor.

Pandemi süreçlerinin ardından ilk günler içinde hazine maliye bakanından farklı bir duyuru geldi. Gelen açıklamalar ardından ihtiyaç desteği kredi olanaklarının olacağına dair bilgilendirme yapıldı. Tam 10 bin TL'ye 0,49 faiz oranları ile kredi verileceğine dair açıklamada bulundu.

5 Bin Altında Geliri Olan Vatandaşlar

İhtiyaç kredi imkânlarından yararlanmak isteyen vatandaşlar için aranan tek koşul gelir kaynağı oldu. Eve 5bin TL altında maaş giriyor ise o eve temel ihtiyaç kredi imkânları da sağlandı. 6 Ay geri ödemesiz olarak tahsis edilen ve 36 ay vade imkânıyla sunulan kredi fırsatları birçok vatandaşın imdadına yetişmiş durumda.