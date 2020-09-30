Temel ihtiyaç kredisi için başvuru yapanlar dikkat! Başlıyor!

6 ay geri ödemesiz olarak 10 bin TL'ye kadar verilen kredi olanakları 0,49 faiz oranları ile işlem gördü. Kısa süre öncede hükümet geri ödemeler konusunda açıklamalar yaptı. Bankalar içinde alınan son haberlere göre Ziraat, Halk bankası ve Vakıfbank sunmuş olduğu ihtiyaç kredileri kapsamında ödemeler için geri adımların atıldığında dile getirdi.
Krediden Yararlanan Vatandaşların Dikkat Etmesi Gerekiyor.
Pandemi süreçlerinin ardından ilk günler içinde hazine maliye bakanından farklı bir duyuru geldi. Gelen açıklamalar ardından ihtiyaç desteği kredi olanaklarının olacağına dair bilgilendirme yapıldı. Tam 10 bin TL'ye 0,49 faiz oranları ile kredi verileceğine dair açıklamada bulundu.
5 Bin Altında Geliri Olan Vatandaşlar
İhtiyaç kredi imkânlarından yararlanmak isteyen vatandaşlar için aranan tek koşul gelir kaynağı oldu. Eve 5bin TL altında maaş giriyor ise o eve temel ihtiyaç kredi imkânları da sağlandı. 6 Ay geri ödemesiz olarak tahsis edilen ve 36 ay vade imkânıyla sunulan kredi fırsatları birçok vatandaşın imdadına yetişmiş durumda.
En Büyük Avantajlardan Biriside 0,49 Faiz Oranı
En büyük sunulan avantajlardan biriside 0,49 faiz oranı ile fırsatların sağlanıyor olması. Bu süreçte maddi anlamda güçlük çeken vatandaşlar yâda az geliri olan vatandaşlar ödemelerde sıkıntı yaşamamaları açısından düşük faiz oranları ile vatandaşın yüzünü güldürdü.