ŞOK 30 Eylül aktüel kataloğuyla satışa sunulan ürünlerin listesi ve fiyatları merakla sorgulanıyor. ŞOK'ta bugünden itibaren satılmaya başlanan Rowell 43" Uydu Alıcı Led TV, Xiaomi Mi Band 4 Akıllı Bileklik, Aqua Su Arıtma Cihazı, Colgate Diş Eti Ferahlığı Diş Fırçası 1+1, Samurai Klasik 2 (5'li Poşet) ve Finish Hepsi Bir Arada Tablet 30'lu ürünleri dikkat çekeceğe benziyor. İşte o ürünler
ŞOK 30 EYLÜL AKTÜEL KATALOĞU
43'' Uydu Alıcı Led TV
• Full HD
• 1920x1080 Çözünürlük
• USB(Video,Müzik)
• Süper dinamik kontrast
• 3xHDMI
• 1xVGA PC girişi
• Dahili uydu alıcılı
• Hızlı Tepkime Süresi
Finish
Hepsi Bir Arada Tablet 30'lu
Persil Jel
• Power jel color 24 yıkama
+ Vernel Max Yumuşatıcı
• Nergis çiçeği&Lavanta 720 ml
Colgate Aktif Beyazlık
• 75 ml
Samurai Klasik 2
5'li Poşet
Torku Karamelce Karamelli Kremalı Bisküvi
100 gr
Su Arıtma Cihazı
• Kuruluma hazır full set
• 7/24 Hazırda lezzetli
su depolama tankı
•Zengin mineralli su
•75-80 Gpd membran
•Aç kapa avrupa musluk
Granit Efektli Cam Kapaklı Karnıyarık Tencere
• 24 cm
Çelik Saklama Kabı
• 16 cm
• Vakumlu kapak
Erkek Çantalı Yağmurluk
• S-M, L-XL Bedenlerde
•Extra su iticilik özelliği verilmiş özel kumaştan üretilmiştir
• Cep içine katlanarak çanta olabilme özelliği bulunmaktadır