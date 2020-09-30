Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Gübre Fabrikaları
|32,12
|29,20
|10,00
|Çimsa
|14,70
|13,40
|9,70
|Netaş Telekomünikasyon
|19,40
|18,02
|7,66
|Arçelik
|24,80
|23,14
|7,17
|Brisa
|12,48
|11,70
|6,67
|Good-Year
|5,40
|5,12
|5,47
|İş Yatırım Menkul Değerler
|9,36
|8,91
|5,05
|Kerevitaş Gıda
|5,98
|5,71
|4,73
|Eczacıbaşı İlaç
|7,00
|6,69
|4,63
|Türk Traktör
|100,00
|95,60
|4,60
|Şekerbank
|1,60
|1,53
|4,58
|Odaş Elektrik
|2,84
|2,72
|4,41
|Karsan Otomotiv
|3,11
|2,98
|4,36
|Aksa Enerji
|6,26
|6,00
|4,33
|MLP Sağlık
|17,27
|16,63
|3,85
|ASELSAN
|19,32
|18,61
|3,82
|Vestel
|17,37
|16,74
|3,76
|Sabancı Holding
|8,32
|8,02
|3,74
|Bagfaş
|16,92
|16,34
|3,55
|İş Finansal Kiralama
|3,89
|3,76
|3,46