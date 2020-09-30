Tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları kapanış saatlerinden itibaren merakla sorgulanıyor. İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 763,00 lira, Cumhuriyet altını 3.123,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,32 düşüşle 470,90 liradan işlem gördü. İşte altın fiyatlarında son durum...
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|SALI
|ÇARŞAMBA
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|477,00
|477,20
|470,70
|470,90
|Cumhuriyet Ata Lira
|3.143,00
|3.164,00
|3.102,00
|3.123,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|435,00
|439,00
|429,00
|433,00
|Lira(Tam) Ziynet
|3.072,00
|3.092,00
|3.032,00
|3.052,00
|Yarım Ziynet
|1.536,00
|1.546,00
|1.516,00
|1.526,00
|Çeyrek Ziynet
|768,00
|773,00
|758,00
|763,00
KAPALIÇARŞI'DA ALTIN
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,32 azalışla 470,90 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 763,00 lira, Cumhuriyet altını 3.123,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,32 düşüşle 470,90 liradan işlem gördü.
ALTININ KİLOGRAMI 472 BİN LİRAYA GERİLEDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 472 bin liraya geriledi.
Altın piyasasında, en düşük 460 bin lira, en yüksek 474 bin 355 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,3 azalışla 472 bin liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 635 milyon 492 bin 13,54 lira, işlem miktarı ise 1.370,16 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 649 milyon 225 bin 506,84 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Turan Kıymetli Madenler, Standart Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, Has Kıymetli Madenler, Intl Hrm Kıymetli Madenler Anonim Şirketi şeklinde sıralandı.
ALTININ ONSU 1.900,72 DOLAR
Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.900,72 dolardan işlem görüyor.
Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,30 azalarak 472 bin liradan tamamladı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 7,7468 lira, satışta 7,7778 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 7,8025 lira, satışta 7,8338 lira olarak belirlemişti.
Uluslararası piyasalarda, saat 18.15 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1750, sterlin/dolar paritesi 1,2937, dolar/yen paritesi de 105,40 düzeyinde seyrediyor.
Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 1,52 artışla 42,05 dolardan işlem görüyor.
PETROL FİYATLARI DÜŞTÜ, ALTIN YATAY
Petrol fiyatları Covid-19 pandemisindeki gelişmelerin talep üzerindeki baskının gevşemesini geciktireceği endişeleriyle düşerken, ABD'deki yeni teşvik paketinin yarattığı iyimserlikle hafif toparlanan altın fiyatları, yatay hareket ediyor.
Küresel emtia piyasalarında;
- Brent petrol yüzde 0.46 artışla 41.56 dolar,
- Batı Teksas yüzde 0.87 artışla 39.64 dolar,
- altın yüzde 0.73 düşüşle 1,883.67 dolar,
- gümüş yüzde 2.61 düşüşle 23.66 dolar,
- bakır yüzde 0.24 düşüşle 6,611.00 dolar,
- platin yüzde 0.61 düşüşle 881.46 dolar,
- paladyum yüzde 0.63 artışla 2,334.75 dolar düzeyindeydi.