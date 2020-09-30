Ormanköy Çarşı için talep toplama süreci başladı

CADDE MAĞAZASI REVAÇTA

Cadde mağazacılığının önümüzdeki dönemde de yoğun ilgiye sahip olacağını söyleyen DAP Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz, "Ormanköy projemizin içinde yer alan Ormanköy Çarşı, İstanbul'un en yeni, en dinamik ve sağlıklı ev konseptine en yaraşır alışveriş ortamını hem ziyaretçilerine hem de perakende sektörüne sunmuş olacak. Bölgenin ilk planlı mağaza karması olma özelliğine sahip Ormanköy Çarşı ile cadde mağazacılığına yeni bir bakış açısı sunmak istedik" dedi. Alemdağ Caddesi'nin, son yıllarda ciddi bir insan trafiğine sahne olduğunu ifade eden Ziya Yılmaz, şöyle devam etti: "Bu açıdan bakıldığında, Ormanköy Çarşı çatısı altındaki ticari üniteler, özellikle yatırımcılar ve perakende sektörü açısından büyük potansiyel taşıyor. Özellikle beyaz yakalı ve alım gücü yüksek bir kesimin yaşadığı bu bölge, nitelikli göç alması ve genç bir nüfusa hitap etmesi nedeniyle de önümüzdeki dönemin bir numaralı çekim merkezi olmayı sürdürecek."

METROYA YAKIN

İstanbul'un yeni ulaşım akslarının tam merkezinde yer alan Ormanköy projesi, Türkiye'nin önde gelen eğitim kurumlarına yaklaşık 10 dakikalık mesafede olmasının yanı sıra, Üsküdar-Çekmeköy Metro İstasyonu'na 2, Kuzey Çevreyolu bağlantılarına 5, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne 25, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne 20 ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne 20 dakika mesafede konumlanıyor.

ORMAN İÇİNDE SPOR KEYFİ

Doğal yaşamın artık eskisinden daha önemli bir hal aldığını söyleyen Ziya Yılmaz, şunları aktardı: "Ormanköy yaşam vadisinde, yaklaşık 60 bin metrekareyi kapsayan doğal koru alanı; devasa bir gölet ve içerisinde yer alan binlerce su bitkisi, ceylanlar için koru, atlar için özel padok, alabalık gölü, açık hava sinema ve konser yeri, 3 bin metrekareye yaklaşan etkinlik alanı ve yarı olimpik havuz da yer alıyor."

İSTEYENE BAHÇE VİLLA İSTEYENE TERAS LOFT

Bahçeli, teraslı ve büyük balkonlu alternatiflerin bulunduğu Ormanköy'de, 'Villa Bahçe' denilen özel üniteler tasarlandı. 'Bahçe Villa'ların özel bahçelerinde, organik sebze-meyveler yetiştirmek mümkün. Bunun yanında 2.5+1 ve 3.5+1 dairelerin uçtan uca camlarıyla panoramik orman manzarası sunan ekstra odalarını dilerseniz çalışma, dilerseniz hobi odası olarak kullanabiliyorsunuz. 'Teras Loft' adı verilen ve 80 metrekareye kadar teras alanı olan ünitelerde, tavanı kaplayan pencerelerle güneşe doyabiliyorsunuz.

SAĞLIKLI EV KRİTERLERİ

DAP Yapı bünyesinde, doktorlardan oluşan özel bir 'Sağlık Kurulu' oluşturduklarını söyleyen Ziya Yılmaz, Ormanköy'de hayata geçirdikleri 'sağlıklı ev kriterleri'ni şöyle sıraladı: "Birincisi her binada elbette asansör olacak. Fakat asansöre ihtiyaç duymadan çıkılabilecek yükseklikteki eve sağlıklı ev diyoruz. İkincisi ise bahçe konusu. Sağlıklı evler bahçe yoksa teras, teras da veremiyorsanız kesinlikle geniş balkona sahip olacak. Üçüncüsü orman, dördüncüsü havalandırma sistemi, beşincisi deprem yönetmeliği..."

YAVUZ KAHRAMAN