Taşıt kredisi faiz oranlarındaki bu güncel listeye bakmadan bankaya gitmeyin. Bilindiği üzere koronavirüs salgını nedeniyle bir süre sıfır araç üretilemedi. Bu dönemde özellikle ikinci el arabalar talep patlaması yaşandı. Kamu bankaları tarafından sunulan uygun faizli kredi imkanı yakın zamanda sona erdi ve şimdi güncel oranlar merak ediliyor. İşte 50 bin TL krediye bankaların sunduğu taşıt kredisi faiz oranları

TAŞIT KREDİSİ FAİZ ORANLARI NE KADAR OLDU?

GARANTİ BBVA

Kredi tutarı: 50.000 lira

Kredi vadesi: 36 ay

Faiz oranı: 1.47

Kredi taksiti: 1888 lira

Toplam ödeme: 68.256 lira