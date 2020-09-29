Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 29.09.2020 23:57
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 29.09.2020 23:57
    ABONE OL

    Bakmadan bankaya gitmeyin: faizlerindeki yeni oranlar açıklandı! Garanti, Akbank, TEB, HSBC...

    Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle bir dönem sıfır araç üretimi durmuştu. Bu bağlamda özellikle ülkemizde ikinci el araçlara ilgi gösterilmişti. Talebin ardından araba fiyatlarında da artış yaşanmıştı. Kamu bankaları tarafından düşük faiz oranlı imkanı kısa bir süre önce sona erince güncel merak konusu oldu. Bankalar ise taşıt kredisi faiz oranlarını güncelledi. İşte taşıt kredisi faizlerindeki yeni oranlar

    Taşıt kredisi faizlerindeki yeni oranlar açıklandı!

    Taşıt kredisi faiz oranlarındaki bu güncel listeye bakmadan bankaya gitmeyin. Bilindiği üzere koronavirüs salgını nedeniyle bir süre sıfır araç üretilemedi. Bu dönemde özellikle ikinci el arabalar talep patlaması yaşandı. Kamu bankaları tarafından sunulan uygun faizli kredi imkanı yakın zamanda sona erdi ve şimdi güncel oranlar merak ediliyor. İşte 50 bin TL krediye bankaların sunduğu taşıt kredisi faiz oranları

    TAŞIT KREDİSİ FAİZ ORANLARI NE KADAR OLDU?

    GARANTİ BBVA

    Kredi tutarı: 50.000 lira

    Kredi vadesi: 36 ay

    Faiz oranı: 1.47

    Kredi taksiti: 1888 lira

    Toplam ödeme: 68.256 lira

    HALKBANK

    Kredi tutarı: 50.000 lira

    Kredi vadesi: 36 ay

    Faiz oranı: 1.32

    Kredi taksiti: 1833 lira

    Toplam ödeme: 65.988 lira

    ZİRAAT BANKASI

    Kredi tutarı: 50.000 lira

    Kredi vadesi: 36 ay

    Faiz oranı: 1.32

    Kredi taksiti: 1833 lira

    Toplam ödeme: 65.988 lira

    QNB FİNANSBANK

    Kredi tutarı: 50.000 lira

    Kredi vadesi: 36 ay

    Faiz oranı: 1.45

    Kredi taksiti: 1880 lira

    Toplam ödeme: 67.966 lira

    TÜRKİYE İŞ BANKASI TAŞIT KREDİSİ

    Kredi tutarı: 50.000 lira

    Kredi vadesi: 36 ay

    Faiz oranı: 1.30

    Kredi taksiti: 1818 lira

    Toplam ödeme: 66.012 lira

    AKBANK

    Kredi tutarı: 50.000 lira

    Kredi vadesi: 36 ay

    Faiz oranı: 1.33

    Kredi taksiti: 1836 lira

    Toplam ödeme: 66.394 lira

    YAPI KREDİ

    Kredi tutarı: 50.000 lira

    Kredi vadesi: 36 ay

    Faiz oranı: 1.28

    Kredi taksiti: 1818 lira

    Toplam ödeme: 65.751 lira

    HSBC

    Kredi tutarı: 50.000 lira

    Kredi vadesi: 36 ay

    Faiz oranı: 1.80

    Kredi taksiti: 2012 lira

    Toplam ödeme: 72.708 lira

    ING BANK

    Kredi tutarı: 50.000 lira

    Kredi vadesi: 36 ay

    Faiz oranı: 1.17

    Kredi taksiti: 1778 lira

    Toplam ödeme: 64.301 lira

    ALTERNATİFBANK

    Kredi tutarı: 50.000 lira

    Kredi vadesi: 36 ay

    Faiz oranı: 1.31

    Kredi taksiti: 1829 lira

    Toplam ödeme: 66.119 lira
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Ekonomi Bakmadan bankaya gitmeyin: Taşıt kredisi faizlerindeki yeni oranlar açıklandı! Garanti, Akbank, TEB, HSBC...
    Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
    Tüm Ekonomi Haberleri