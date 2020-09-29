Taşıt kredisi faiz oranlarındaki bu güncel listeye bakmadan bankaya gitmeyin. Bilindiği üzere koronavirüs salgını nedeniyle bir süre sıfır araç üretilemedi. Bu dönemde özellikle ikinci el arabalar talep patlaması yaşandı. Kamu bankaları tarafından sunulan uygun faizli kredi imkanı yakın zamanda sona erdi ve şimdi güncel oranlar merak ediliyor. İşte 50 bin TL krediye bankaların sunduğu taşıt kredisi faiz oranları
TAŞIT KREDİSİ FAİZ ORANLARI NE KADAR OLDU?
GARANTİ BBVA
Kredi tutarı: 50.000 lira
Kredi vadesi: 36 ay
Faiz oranı: 1.47
Kredi taksiti: 1888 lira
Toplam ödeme: 68.256 lira
HALKBANK
Kredi tutarı: 50.000 lira
Kredi vadesi: 36 ay
Faiz oranı: 1.32
Kredi taksiti: 1833 lira
Toplam ödeme: 65.988 lira
ZİRAAT BANKASI
Kredi tutarı: 50.000 lira
Kredi vadesi: 36 ay
Faiz oranı: 1.32
Kredi taksiti: 1833 lira
Toplam ödeme: 65.988 lira
QNB FİNANSBANK
Kredi tutarı: 50.000 lira
Kredi vadesi: 36 ay
Faiz oranı: 1.45
Kredi taksiti: 1880 lira
Toplam ödeme: 67.966 lira
TÜRKİYE İŞ BANKASI TAŞIT KREDİSİ
Kredi tutarı: 50.000 lira
Kredi vadesi: 36 ay
Faiz oranı: 1.30
Kredi taksiti: 1818 lira
Toplam ödeme: 66.012 lira
AKBANK
Kredi tutarı: 50.000 lira
Kredi vadesi: 36 ay
Faiz oranı: 1.33
Kredi taksiti: 1836 lira
Toplam ödeme: 66.394 lira
YAPI KREDİ
Kredi tutarı: 50.000 lira
Kredi vadesi: 36 ay
Faiz oranı: 1.28
Kredi taksiti: 1818 lira
Toplam ödeme: 65.751 lira
HSBC
Kredi tutarı: 50.000 lira
Kredi vadesi: 36 ay
Faiz oranı: 1.80
Kredi taksiti: 2012 lira
Toplam ödeme: 72.708 lira
ING BANK
Kredi tutarı: 50.000 lira
Kredi vadesi: 36 ay
Faiz oranı: 1.17
Kredi taksiti: 1778 lira
Toplam ödeme: 64.301 lira
ALTERNATİFBANK
Kredi tutarı: 50.000 lira
Kredi vadesi: 36 ay
Faiz oranı: 1.31
Kredi taksiti: 1829 lira
Toplam ödeme: 66.119 lira