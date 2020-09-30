Öğrencilere ücretsiz internete devam

Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Türk Telekom, Turkcell ve Vodafone ile yapmış olduğumuz çalışmalar ile ihtiyaç olduğu sürece öğrencilerimize ücretsiz internet paketlerini vermeye devam edeceğiz" dedi.

Ulusal Akıllı Ulaşım Sistemleri Strateji Belgesi ve 2020- 2023 Eylem Planı Toplantısı'nda konuşan Karaismailoğlu, "Özellikle salgın sürecinin başlangıcından itibaren ilk 3 aylık dönemde geçen yılın aynı dönemine göre sabit abonelerin aylık internet kullanımı yüzde 51, mobil abonelerin aylık internet kullanımı yüzde 56 arttı" dedi.