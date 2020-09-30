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    • Ekonomi
    • 30.09.2020 Gazete
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    Öğrencilere ücretsiz e devam

    Ulaştırma  , “, Turkcell ve Vodafone ile yapmış olduğumuz çalışmalar ile ihtiyaç olduğu sürece öğrencilerimize ücretsiz paketlerini vermeye devam edeceğiz” dedi.

    Öğrencilere ücretsiz internete devam

    Ulaştırma , ", Turkcell ve Vodafone ile yapmış olduğumuz çalışmalar ile ihtiyaç olduğu sürece öğrencilerimize ücretsiz paketlerini vermeye devam edeceğiz" dedi.

    Ulusal Akıllı Ulaşım Sistemleri Strateji Belgesi ve 2020- 2023 Eylem Planı Toplantısı'nda konuşan Karaismailoğlu, "Özellikle salgın sürecinin başlangıcından itibaren ilk 3 aylık dönemde geçen yılın aynı dönemine göre sabit abonelerin aylık internet kullanımı yüzde 51, mobil abonelerin aylık internet kullanımı yüzde 56 arttı" dedi.

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