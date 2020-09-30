Milyonlarca çalışan ve emeklinin Ocak zammı adım adım yaklaşıyor. Yeni Ekonomi Programı'ndaki yüzde 10.5'lik 2020 yılı enflasyon tahmini, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı, memurların ve memur emeklilerinin enflasyon farkı için ipuçlarını verdi.
Buna göre; 2020 yılının ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 4.49 olarak gerçekleşecek. Ocak'ta bir önceki 6 aylık enflasyon oranında zam alacak SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşları, bu tahmine göre yüzde 4.49 artacak.
Hakem kurulu kararı kapsamında Ocak zamları yüzde 3 olarak belirlenen memur ve memur emeklilerine ise enflasyon farkı olacak.
Memurların ve memur emeklilerinin fark alması için, 2020'nin ikinci yarısında enflasyonun yüzde 4'ü aşması gerekiyor. Eğer 2020'nin 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 4.49 olarak gerçekleşirse, yüzde 0.49'luk fark oluşacak. Memurlar ve memur emeklilerinin Ocak zammı bu durumda yüzde 3.49'a yükselecek.
EK ÖDEME DE ARTACAK
Bu yılın ikinci yarısına ilişkin şu ana kadar sadece Temmuz ve Ağustos ayı enflasyon verisi açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre, Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) Temmuz'da yüzde 0.58, Ağustos'ta yüzde 0.86 olarak gerçekleşti.
Zam için geriye 4 veri kaldı. Kesin zam oranı Ocak ayı başında belli olacak.