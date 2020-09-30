EK ÖDEME DE ARTACAK

Bu yılın ikinci yarısına ilişkin şu ana kadar sadece Temmuz ve Ağustos ayı enflasyon verisi açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre, Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) Temmuz'da yüzde 0.58, Ağustos'ta yüzde 0.86 olarak gerçekleşti.