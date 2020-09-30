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    • Ekonomi
    • 30.09.2020 Gazete
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    Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak sorusu cevap buldu! İşsize ve kısa çalışana ödeme 5 Ekim'de yapılacak

    Kısa çalışma yapanlar ve maaşı alanlara ödemeleri başlıyor. , Eylül ayı işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemelerini 5 Ekim'de yapacaklarını söyledi.

    İşsize ve kısa çalışana ödeme

    Kısa çalışma yapanlar ve maaşı alanlara ödemeleri başlıyor. Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Eylül ayı işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemelerini 5 Ekim'de yapacaklarını söyledi.

    Ödemelerin 5 Ekim'de vatandaşların hesaplarına yatırılacağını belirten Bakan Selçuk, IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşların ödemelerinin ise PTT üzerinden olacağını ifade etti. İşsizlik maaşı olarak hak sahiplerine bin 168 lira ile 2 bin 336 lira arasında ödeme yatırılacak.

    Kısa çalışma yapan çalışanlar ise 5 Ekim'de bin 752 ile 4 bin 380 lira arasında ödeme alacak.

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    Haberler Ekonomi Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak sorusu cevap buldu! İşsize ve kısa çalışana ödeme 5 Ekim'de yapılacak
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