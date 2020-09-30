Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak sorusu cevap buldu! İşsize ve kısa çalışana ödeme 5 Ekim'de yapılacak

Kısa çalışma yapanlar ve işsizlik maaşı alanlara Eylül ayı ödemeleri başlıyor. Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Eylül ayı işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemelerini 5 Ekim'de yapacaklarını söyledi.

Ödemelerin 5 Ekim'de vatandaşların hesaplarına yatırılacağını belirten Bakan Selçuk, IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşların ödemelerinin ise PTT üzerinden olacağını ifade etti. İşsizlik maaşı olarak hak sahiplerine bin 168 lira ile 2 bin 336 lira arasında ödeme yatırılacak.

Kısa çalışma yapan çalışanlar ise 5 Ekim'de bin 752 ile 4 bin 380 lira arasında ödeme alacak.