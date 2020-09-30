Bu haktan şimdilik sadece 8 Eylül 1999 tarihinden önce işe girenler yararlanabiliyor. Normalde işçinin kendi isteğiyle işten ayrılması durumunda kıdem tazminatı alabilmek için iş akdinin feshinin haklı bir nedene dayanması, askerlik nedeniyle işten ayrılması, kadınların evlendikten sonra bir yıl içinde istifa etmesi veya emekli olması gerekiyor.

Ancak, 8 Eylül 1999 tarihinden önce işe girenler, 15 yıl sigorta ve 3600 prim günü koşulunu yerine getirdiklerinde, istifa ederek kıdem tazminatı alabiliyorlar.