

FATİH'E LOJİSTİK DESTEK

Limandaki bir bölümün Türkiye Petrolleri'ne tahsis edilmesiyle birlikte sondaj faaliyetlerine katkı sağladı. Geminin lojistik ihtiyaçları buradan karşılandı. 25 milyon ton kapasitesiyle bölgenin en nitelikli limanı olacak olan Filyos Limanı, önce Fatih Sondaj Gemisi'ni karşıladı. Gemi'nin Tuna-1 bölgesine hareket etmesinin ardından yardımcı gemilerle sondaj çalışmalarına adeta lojistik üs oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından İstanbul'un fethinin 567. yıl dönümünde İstanbul'dan Karadeniz'e hareket eden ilk yerli ve milli sondaj gemisi Fatih, Trabzon'daki hazırlık çalışmalarının ardından geçen Haziran ayının son günlerinde Zonguldak'a geldi. İki yardımcı geminin eşlik ettiği sondaj gemisi, Trabzon'da kule ve diğer parçalarının takılmasının ardından inşaatı devam eden Filyos Limanı'nın bulunduğu alana hareket etti. 30 Haziran günü halkın büyük ilgisiyle karşılaşan gemi, karadan 90 mil açıklarında sondaj faaliyeti için Tuna-1 bölgesine hareket etti.



KOMBİNE TAŞIMACILIK ZİNCİRİNİN AKTARMA MERKEZİ"

Filyos Limanı; Zonguldak olmak üzere Türkiye'nin uluslararası ulaşım koridorları üzerinde önemini artıracak bir proje olarak görülüyor. Batı Karadeniz başta olmak üzere iç Anadolu'nun ana ihracat merkezi haline gelmesi bekleniyor. Rusya, Balkanlar ve Orta Doğu ülkeleri arasındaki potansiyel trafikten kaynaklanacak kombine taşımacılık zincirinin aktarma merkezi olacağı; tüm bölgenin yükünü Karadeniz üzerinden Rusya'ya, Balkanlar'a, İskandinav ülkelerine taşıması planlanıyor.

Limanın ana mendireği 2 bin 450 metre en derin yeri 19 metre ve rıhtımın uzunluğu ise 3 bin metre olacak. Limanın bağlantı yolları ile ilgili de çalışmalar devam ediyor.