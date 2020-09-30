İşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor? İşçi çıkarma yasağı hangi tarihte sona erecek? Bu sorular özellikle Ekim ayına yaklaştığımız şu günlerde merak konusu oluyor. Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanı kararına göre; 4857 sayılı İş Kanunu uyarınca işverenin uygulaması gereken işten çıkarma yasağı, 17 Eylül 2020 tarihinden itibaren uzatıldı. İşte konuya dair bilgiler

İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI NE KADAR UZATILDI?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, 4857 sayılı İş Kanunu'nda işçilerin iş akitlerinin feshedilmesinin önüne geçilmesine yönelik düzenlemeyi içeren geçici 10'uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen sürelerin 17 Eylül 2020 tarihinden itibaren iki ay daha uzatılması düzenlendi.