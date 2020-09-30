Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından çeşitli yardımlar yapılıyor! Bu parayı herkes alabilir mi?

İhtiyaç sahibi milyonlarca kişiye çeşitli yardımlar devlet tarafından vakıflar aracılığı ile yapılıyor. Bu bağlamda çok sayıda devlet kurumu ve vakıf devam eden destek ödemelerine devam ediyorlar. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından sağlanan bu destek ödemelerinde aylık geliri düşük olan vatandaşlara ödemeler düzenli ödeme yapılır.
Bu destek ödemelerinden faydalanmak isteyen vatandaşlar için açıklanan başvuru şartları şunlar; Sosyal güvencesi olmaması, Herhangi bir gelir veya aylığı bulunmaması, Mahkeme kararı veya kanunla bakım altına alınmamış olması, Gelir getirici taşınır ve taşınmaz malı mevcut olmaması veya olup da bunlardan elde edeceği aylık ortalama gelirinin bu yönetmelikle belirlenen muhtaç aylığı miktarını geçmemesi. Bu başvuru şartlarını sağlayan annesi ya da babası olmayan muhtaç çocuklar ile % 40 ve üzeri engelli olan muhtaçlara aylık ödeme yapılır.
AYLIK ÖDENEN YARDIM TUTARI 914 TL
VGM tarafından sağlanan bu destek ödemelerinde tutar 914 TL olarak belirlenmiştir. Talep edilen koşulları sağlayan vatandaşların yardım ödemelerinden faydalanabilmeleri için kamet ettiği ilin bağlı olduğu Vakıflar Bölge Müdürlüğüne başvuru yapabilirler. Başvuru işlemleri muhtaç aylığı başvuru formu, engelliler için özrünü belirten sağlık kurulu raporunun ilgili vakıf birimlerine şahsen veya posta yoluyla ulaştırılması ile yapılacak.
AYLIK ÖDENEN YARDIM TUTARI 914 TL
VGM tarafından sağlanan bu destek ödemelerinde tutar 914 TL olarak belirlenmiştir. Talep edilen koşulları sağlayan vatandaşların yardım ödemelerinden faydalanabilmeleri için kamet ettiği ilin bağlı olduğu Vakıflar Bölge Müdürlüğüne başvuru yapabilirler. Başvuru işlemleri muhtaç aylığı başvuru formu, engelliler için özrünü belirten sağlık kurulu raporunun ilgili vakıf birimlerine şahsen veya posta yoluyla ulaştırılması ile yapılacak.