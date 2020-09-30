Dikkat! Bu koşulda kıdem tazminatı alamazsın!

Kıdem tazminatı hesabında baz alınan ücretler kişinin son ücretleridir. Yani yıl içerisinde zam almış bir kişinin zamlı olan kazancı dikkate alınmalıdır. Son ücret, kişinin son bordrosundaki ödenen ücreti değil, son 1 aylık/30 günlük ücreti olmalıdır. Örneğin tam zamanlı bir çalışan işten ayrılırken 15 günlük ücret almış olabilir. Kıdem tazminatı ile ilgili tüm merak edilen soruları Hürriyet'ten Noyan Doğan cevapladı:
PRİMLERİNİZİ İADE ALABİLİRSİNİZ
Soru: 58 yaşındayım. 1992'de sigorta girişim, 1108 günüm var. Primlerimi geri alabilir miyim? Leyla K.
Cevap: Emeklilik yaşınız geldiği ve prim gün sayınız, çalışma yılınız emekli maaşı almaya yeterli olmadığı için SGK'dan, kendi adınıza ödediğiniz primlerinizi iade alabilirsiniz. İşveren payı ve işsizlik sigortası için kesilen primleri iade alamazsınız. İade için SGK'ya başvurabilirsiniz.
EMEKLİLİK İÇİN 53 YAŞINI BEKLEYECEKSİNİZ
Soru: 6.847 prim gün sayım var. 26.12.1979 doğumluyum. 24.07.1996 sigorta girişliyim. Ne zaman emekli olurum? Sevgi K.
Cevap: 4/A'lı olarak çalıştığınızı tahmin ediyorum. Buna göre 24 Mayıs 1996 ila 23 Mayıs 1997 ilk işe giriş tarihi olanlar 20 yıl çalışıp, 5900 prim gün sayısını doldurduğunda, 53 yaşında emekli olabiliyor. Sizin durumunuzda prim gün sayınız ve çalışma yılınız dolmuş. Emeklilik için 53 yaşını bekleyeceksiniz.
TATİL GÜNLERİ İZİN SÜRESİNDEN SAYILMAZ
Soru: Yıllık izin hesabında haftanın tamamında çalışma olamaması durumunda cumartesi günleri yıllık izinden sayılmaktadır. Cumartesi çalışılmayan bir işyerinde cuma gününe kadar çalışma yapılıp, cumartesi yıllık izin başlatılabilir mi? Sefer D.
Cevap: İş Kanununa göre bayramlar, hafta tatilleri ve genel tatiller izin süresinden sayılamaz. Eğer izin süresi tatil günlerine denk gelirse, izin süresi sonuna eklenir.
STAJ SÜRESİ SAYILMIYOR
Soru: 1971 doğumluyum, 2.1.1987 tarihinde stajdan dolayı sigorta başlangıcım var. SGK prim gün sayım 9956 ve halen devam etmekte. 2022 tarihinde mi, 2021 tarihini mi emekli olurum? Orhan S.
Cevap: Staj süreleri emeklilikten sayılmıyor. Staja başladığınız tarih emeklilik yaşınızı etkilemez. Emeklilik priminin ilk yattığı tarih önemli, çünkü bu tarihe göre prim gün sayınız, çalışma yılınız ve emeklilik yaşınız geçerli olacak.
KIDEM TAZMİNATI ALAMAZSINIZ
Soru: 8 Ekim 2004 tarihinden beri özel bir bankada çalışıyorum. 7000 prim günüm dolduğunda istifa edersem tazminatımı alabilir miyim? Aslı T.
Cevap: İlk kez sigortalı olduğu tarih 8 Eylül 1999 tarihinden önce olanlar, 15 yıl çalışıp ve 3600 prim gün sayısını yerine getirmeleri halinde kıdem tazminatını alabiliyor. Sizin ilk işe giriş tarihiniz 2004 olduğu için kıdem tazminatını alamazsınız.
DOĞUM BORÇLANMASI İLE ERKEN EMEKLİ OLABİLİRSİNİZ
Soru: 1.6.1989 SSK girişliyim. 4/A'lı olarak 4360gün, 4/B'li olarak da 10 ay 29 gün sigortam var. 1970 doğumluyum. Ne zaman emekli olabilirim? Figen B.
Cevap: 20 yıl çalışıp, 5375 gün prim ödeyip, 46 yaşında emekli olabiliyorsunuz. 686 gün prim gün sayısı eksiğiniz var. Aralıksız çalıştığınızı düşünürsek, 20 yıl çalışma yılını doldurmuşsunuz, yaşınız da 50. Emeklilik yaşınızı da doldurmuşsunuz.
Bu durumda prim gün sayınız eksik. Bu durumda 2022 yılında emekli olabilirsiniz. Eğer çocuğunuz varsa, doğum borçlanması yaparak, erken emekli olabilirsiniz.
EMEKLİ OLAMAZSINIZ, PRİM İADESİ ALABİLİRSİNİZ
Soru: Annem 64 yaşında, 1978 yılında 3 ay sigortalı olarak çalışmış. Annemin emekli olabilmesi için ne yapmamız gerek? Murat B.
Cevap: Annenizin yaşı 64 olsa da ne prim gün sayısı ne de çalışma yılı açısından emekli olabilme imkanı yok. Ancak anneniz, 19787'deki 3 aylık çalışma süresi içinde kendi adına yatırılan primleri iade alabilir.