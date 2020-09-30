BUGÜN YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Resmi Gazete'nin bugün yayımlanan sayısı ile yürürlüğe giren düzenlemede vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar olan vadeli hesapların faizlerinden yüzde 15 olan oran yüzde 5'e çekildi.

1 yıla kadar olan hesaplarda ise yüzde 12 olan oran , yüzde 3 seviyesine ,