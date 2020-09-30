Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 30.09.2020 09:25
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 30.09.2020 09:25
    ABONE OL

    18 saha ihale edilecek

    'ta 18 kaynak arama sahası için ihaleye çıkıldı.

    AA
    18 jeotermal saha ihale edilecek

    'ta 18 kaynak arama sahası için ihaleye çıkıldı.

    Tokat İl Özel İdaresi İl Encümeninin konuya ilişkin ilanı, 'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

    Buna göre, Tokat'ın Merkez, Sulusaray, Zile, Niksar, Erbaa, ve Turhal ilçelerinde bulunan 18 jeotermal kaynak sahası arama ruhsatı verilmek amacıyla açık teklif usulüyle ihale edilecek.

    Büyüklükleri 138 hektar ile 5 bin hektar arasında değişen sahaların ihaleleri Tokat İl Özel İdaresi İl Encümeni Toplantı Salonu'nda 15 ve 22 Ekim'de gerçekleştirilecek.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Ekonomi 18 jeotermal saha ihale edilecek
    Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
    Tüm Ekonomi Haberleri