Vodafone, Turkcell, Türk Telekom bedava internet nasıl alınır? Bilindiği gibi Bakan Adil Karaismailoğlu Bakan atandıktan kısa bir süre sonra Türkiye'nin 3 büyük GSM operatörü Genel Müdürleri ile bir toplantı gerçekleştirmişti. Toplantı sonrasında önemli kararlar verildi. Bunlardan bir tanesi operatörlerin ülke genelindeki çekim gücüne yönelik oldu. Diğer müjde ise 6 GB ücretsiz internet desteği verilerek, uzaktan eğitime ve pandemi döneminde ramazan ayı boyunca bayramlarda olmak internet kampanyaları düzenlendi. GSM operatörleri tarafından yapılan bedava internet kampanyaları 2020 yılına damgasını vururken, abone sayısını artırmak isteyen GSM operatörleri her geçen gün yeni kampanya eklemeye devam ediyor.
ULAŞTIRMA BAKANI MÜJDEYİ VERDİ;
Ulaştırma Bakanı Adilkaraismailoğlu bugün strateji belgesi ve eylem planı için bir açıklama yaptı. Açıklamada Türkiye'nin alt yapına yapılan yatırımlar ve iyileştirmeler ile ilgili de bir açıklamalar geldi. 2020 ile 2023 yıllarını kapsayan ulusal strateji belgesinin titizlikle hazırlandığını aktararak İhtiyaç olduğu sürece öğrencilerimize ücretsiz internet paketlerini vermeye devam edeceğiz. açıklamasında bulundu. Konu ile ilgili uzaktan eğitimde öğrencilerin kotalarının hemen bitmesinden dolayı beklentiler bulunuyordu. Bir çok hanede eba tv uzaktan eğitime devam eden birden fazla öğrenci bulunuyor.
ÜCRETSİZ BİLGİSAYAR VE TABLET;
Ücretsiz dizüstü bilgisayar ile tablet kampanyaları ile ihtiyaç sahibi öğrencilere destek sağlanırken internet kampanyaları için de operatörlerden bir açıklama bekleniyordu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk son olarak yaptığı açıklamada operatörler ile konuştuğunu geçen yıla göre 2 katı İnternet verileceğini müjdesini vermişti.
VODAFONE, TÜRK TELEKOM VE TURKCELL ÜCRETSİZ İNTERNET AÇIKLAMASI;
İnternet kampanları ile ilgili 3 gsm operatöründen bir açıklama yapılması bekleniyor. Eba'da kullanılmak üzere uzaktan eğitim desteği için yeni kampanyalar başlatılıp başlatılmayacağı merak edilmektedir. Gelişmeler olduğunda aktarmaya devam edeceğiz.
Bedava internet kampanyaları, GSM operatörleri tarafından aboneleri için düzenlenen ve internet ihtiyaçlarını gidermeyi amaçlayan kampanyalardır. Yapılan kampanyalar kapsamında farklı uygulamaların indirilmesi ya da TL yüklemesi gibi aboneler tarafından yapılacak faaliyetler karşılığında bedava internet yüklenmektedir.