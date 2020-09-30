A101 1 Ekim aktüel kataloğu ürünleri, yarın marketlerden alışveriş yapacak vatandaşlar tarafından merakla sorgulanıyor. A101'de yarından itibaren satışa sunulacak ürünler arasında 8 Raflı Çok Amaçlı Dolap 235 TL, Reeder P13 Blue Cep Telefonu 1299 TL, SEG No-Frost Buzdolabı 2699 TL ve Philips 10000 mAh Powerbank 79,95 TL fiyat etiketiyle yer alıyor. İşte o ürünlerin listesi...

A101 1 EKİM AKTÜEL KATALOĞU