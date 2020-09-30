A101 1 Ekim aktüel kataloğu ürünleri, yarın marketlerden alışveriş yapacak vatandaşlar tarafından merakla sorgulanıyor. A101'de yarından itibaren satışa sunulacak ürünler arasında 8 Raflı Çok Amaçlı Dolap 235 TL, Reeder P13 Blue Cep Telefonu 1299 TL, SEG No-Frost Buzdolabı 2699 TL ve Philips 10000 mAh Powerbank 79,95 TL fiyat etiketiyle yer alıyor. İşte o ürünlerin listesi...
A101 1 EKİM AKTÜEL KATALOĞU
Seg SNF-5200 No Frost Buzdolabı
Kiwi El Mikseri 69,95 TL
Granit Tava 45,00 TL
Saklama Kabı 3'lü 5,50 TL
8 Raflı Çok Amaçlı Dolap 235 TL
Canlı Çiçek Kalanchoe 8,95 TL
Örtme Masa Örtüsü 19,95 TL
Vip Mop Temizlik Kova Seti 119,00 TL
Eti Burçak Gönlübol Bisküvi 5,95 TL