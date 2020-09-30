Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 30.09.2020 23:16
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 30.09.2020 23:16
    ABONE OL

    ürünlerinde büyük sürprizler! 'de bu hafta hangi ürünler var?

    ürünlerinde büyük sürprizler yer alıyor. 'de bu hafta Reeder P13 Blue Cep Telefonu 1299 TL, SEG No-Frost Buzdolabı 2699 TL, Kiwi El Mikseri 69,95 TL, Singer Overlok Makinesi 999 TL, 8 Raflı Çok Amaçlı Dolap 235 TL, Philips 10000 mAh Powerbank 79,95 TL, WD 1 TB Harici Hard Disk 339 TL ürünleri dikkat çekiyor. Peki, A101'de bu hafta hangi ürünler var? İşte A101 1 Ekim aktüel kataloğu ürünleri

    takvim.com.tr
    A101 1 Ekim aktüel kataloğunda bu hafta neler var?

    A101 1 Ekim aktüel kataloğu ürünleri, yarın marketlerden alışveriş yapacak vatandaşlar tarafından merakla sorgulanıyor. A101'de yarından itibaren satışa sunulacak ürünler arasında 8 Raflı Çok Amaçlı Dolap 235 TL, Reeder P13 Blue Cep Telefonu 1299 TL, SEG No-Frost Buzdolabı 2699 TL ve Philips 10000 mAh Powerbank 79,95 TL fiyat etiketiyle yer alıyor. İşte o ürünlerin listesi...

    A101 1 EKİM AKTÜEL KATALOĞU

    Seg SNF-5200 No Frost Buzdolabı

    Kiwi El Mikseri 69,95 TL

    Granit Tava 45,00 TL

    Saklama Kabı 3'lü 5,50 TL

    8 Raflı Çok Amaçlı Dolap 235 TL

    Canlı Çiçek Kalanchoe 8,95 TL

    Örtme Masa Örtüsü 19,95 TL

    Vip Mop Temizlik Kova Seti 119,00 TL

    Eti Burçak Gönlübol Bisküvi 5,95 TL
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Ekonomi A101 1 Ekim aktüel kataloğu ürünlerinde büyük sürprizler! A101'de bu hafta hangi ürünler var?