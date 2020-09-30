Dolar, euro ve sterlin alış satış fiyatları, piyasaların kapanış saatlerinden itibaren merakla sorgulanıyor. Bugün İstanbul serbest piyasada dolar 7,7670 liradan, avro 9,1130 liradan güne başladı. Serbest piyasada günün ilk saatlerinde 9,1110 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 9,1130 lira olarak belirlendi. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,8340 lira, avronun satış fiyatı ise 9,1930 lira olmuştu. İşte 30 Eylül canlı döviz kurları
DOLAR, EURO VE STERLİN NE KADAR OLDU?
ALTININ KİLOGRAMI 472 BİN LİRAYA GERİLEDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 472 bin liraya geriledi.
Altın piyasasında, en düşük 460 bin lira, en yüksek 474 bin 355 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,3 azalışla 472 bin liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 635 milyon 492 bin 13,54 lira, işlem miktarı ise 1.370,16 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 649 milyon 225 bin 506,84 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Turan Kıymetli Madenler, Standart Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, Has Kıymetli Madenler, Intl Hrm Kıymetli Madenler Anonim Şirketi şeklinde sıralandı.
AVRUPA BORSALARI DÜŞÜŞLE AÇILDI
Avrupa borsaları, güne düşüşle başladı. Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,5 azalışla 361 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,7 düşüşle 12.787 puan oldu.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,4 kayıpla 5.902 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,5 değer kaybıyla 4.817 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,6 azalışla 6.749 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,5 düşüşle 19.070 puanda seyrediyor.
Avro/dolar paritesi ise şu dakikalarda yüzde 0,1 artışla 1,1676'dan işlem görüyor.
Analistler, yeni tip koronavirüs'e (Kovid-19) karşı aşı konusundaki olumlu haber akışı ve teşviklerin devam edeceği beklentilerine karşın Avrupa Birliği (AB) ile İngiltere arasında yapılan Brexit ayrılık anlaşmasının uygulanmasına ilişkin belirsizliklerin Avrupa'da pay piyasalarını olumsuz etkilediğini belirtti.
ASYA BORSALARI KARIŞIK SEYRETTİ
Asya borsalarında karışık bir seyir izlendi. Bugün açıklanan verilere göre, Çin'de eylülde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 51,5'e, hizmet sektörü PMI 55,9'a yükselerek beklentileri aşarken, Japonya'da sanayi üretimi ağustosta aylık yüzde 1,7 artış kaydetti.
Ekonomideki toparlamanın sürdüğüne işaret eden verilere karşın kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,4 azalarak 3.213 puan oldu.
Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,5 gerileyerek 23.185 puandan günü tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,1 değer kaybıyla 105,5 seviyelerine geriledi.
Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,2 artışla 38.030 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,7 yükselişle 23.449 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,9 primle 2.328 puanda seyrediyor.
SERBEST PİYASADA DÖVİZ AÇILIŞ FİYATLARI
İstanbul serbest piyasada dolar 7,7670 liradan, avro 9,1130 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 7,7650 liradan alınan dolar, 7,7670 liradan satılıyor. 9,1110 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 9,1130 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,8340 lira, avronun satış fiyatı ise 9,1930 lira olmuştu.