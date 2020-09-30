Kambiyo vergisi nedir? Kambiyo ne demek? Döviz altın kambiyo vergisi ne kadar?

Kambiyo vergisi nedir? Kambiyo ne demek? Döviz altın alım satımında uygulanan mevduat hesaplarındaki vergiler indirildi. Kambiyo vergisi olarak da bilinen vergi türünde düşüş yaşandı. Bu gelişmenin ardından kambiyo vergisi nedir sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Peki kambiyo ne demek? Kambiyo anlamı nedir? İşte yanıtı!
KAMBİYO VERGİSİ NEDİR?
Döviz ve altın alım satım işlemlerinde uygulanan vergi oranları, 24 Mayıs 2020'de artırılmıştı.
Banka Sigorta ve Muamele Vergisi (BSMV), binde 2'den yüzde 1'e yükseltilmişti.
Bugün Resmi Gazete'de yayımlanan kararla kambiyo işlemlerinde alınan vergi tekrar binde 2'ye indirildi.
KAMBİYO NEDİR?
Kambiyo, para ya da para yerine geçen belgelerin değiştirilmesi işlemidir. Para alım ve satımı ile ilgili işlemleri kapsar. Kambiyo senedi ise, kıymetli evrakın tüm özelliklerini taşıyan ve kıymetli evrak için yukarıda yapılan açıklamaların tümünü içeren ve uygulamada en yaygın olarak kullanılan kıymetli evrak çeşididir.
Kanunen emre yazılı olarak düzenlenen, içerdikleri hak bakımından mutlaka bir para alacağını konu edinen, ekonomik alanda çok işlem ve etki gören önemlerine binaen Türk Ticaret Kanunu'nda özel olarak düzenlenmiştir. Bunun yanında Kambiyo İktisat literatüründe "döviz","efektif" anlamlarında da kullanılmaktadır.
KAMBİYO SENEDİ ÇEŞİTLERİ
Türk Ticaret Kanunu aşağıdaki senetleri kambiyo senedi olarak düzenlemiştir:
PoliçeBono (Kanunda bazen emre muharrer senet olarak da geçer.)
Çek
Çek: TTK. m. 730, çekle ilgili olarak poliçeye atıfta bulunmuş olup, diğer özel durumlar için ise özel hükümler içermektedir. Çekle ilgili çek kanunu da mevcuttur.
KAMBİYO SENETLERİNİN NİTELİKLERİ
Senetlerde mahfuz olan hak, senet ile beraber doğar, senetten önce yoktur.
Kanunen emre yazılı senetlerdir. Kamu güvenliğini haiz senetlerdir.
Şekil şartlarına tâbidirler.
Devir, ödeme, üzerlerine imza atanların hak ve yükümlülükleri, hak sahiplerinin haklarını kullanmak için yerine getirmeleri gereken şartlar, söz konusu senetlere bağlı alacakların takibi, zaman aşımı bakımından özel kurallara tâbidirler. Kanuni veya kazai atıfet mehilleri geçerli değildir.