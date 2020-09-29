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    • Ekonomi
    • 29.09.2020 23:22
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    • 29.09.2020 23:22
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    'nin 8 ildeki fırsatları için son gün geldi çattı! Yüzlerce daire için uygun fiyatlar...

    Toplu Konut İdaresi'nin () 10 ildeki fırsatları sürerken bazı iller için son başvuru tarihi yaklaştı. Dar ve orta gelirli vatandaşlar için uygun fiyatlı konut satışları için bazı illerde 30 Eylül'de sona erecek. Konutların bulunduğu iller ise, Ankara, , , , Giresun, , ve Van. TOKİ tarafından satışa çıkarılan konutlar 1+1, 2+1, 3+1 ve 4+1 şeklinde. Satışa çıkarılan konutlar ile ilgili tüm detaylar www.toki.gov.tr sitesinde bulunuyor.

    TOKİ'nin 8 ildeki fırsatları için son gün yaklaşıyor!

    TOKİ tarafından bazı illerde duyurulan dairelerin kura tarihleri yaklaştı. Bilindiği üzere kurum uygun fiyatlı konut kampanyalarını açıklamıştı. En düşük 110 bin TL'den başlayan daire ve iş yerleri kısa sürede yoğun talep görmüştü. Çeşitli katlarda yer alan konutların metre karelerinin 100 ile 150 m2 arasında olduğu açıklandı. Bazı illerdeki konutların başvuruları yarın sona ererken bazı illerde ise kura çekilişleri yarın yapılacak. İşte il il satışa çıkarılan konutlar...

    TOKİ İL SATIŞ YAPILAN KONUTLARIN LİSTESİ

    SİVAS

    Sivas 14 konuttan 8'inin satışı devam ediyor. Yeni Mahalle'deki konutlar 2+1 şeklinde satışa sunulurken fiyat aralığı ise 146 bin TL ile 160 bin TL arasında. Konutların satış kategorisi ise 'Engelli' olarak belirtilmiş. Son başvuru tarihi 30.09.2020

    GİRESUN

    Giresun 228 adet konutun satışı devam ediyor. Bulancak ilçesindeki konutlar 3+1 ve 4+1 şeklinde iken fiyat aralığı ise 222 bin TL'den başlayıp 400 bin TL'ye kadar çıkıyor. Kura tarihi 30.09.2020.

    BURSA

    Bursa 60 konutun satışı devam ediyor. Gemlik ilçesindeki konutlar 2+1 ve 3+1 şeklinde iken fiyat aralığı ise 221 bin TL'den başlayıp 340 bin TL'ye kadar çıkıyor. Kura tarihi 26.10.2020.

    ANKARA

    Ankara 155 konuttan 35'inin satışı devam ediyor. Mamak Gülseren Mahallesi 1 ve 2. etaptaki daireler 3+1, 4+1 şeklinde ve 260 ile 360 bin TL arasında fiyatla satılıyor. Son başvuru tarihi 31.12.2020.

    ÇORUM

    Çorum 69 konuttan 30'unun satışı devam ediyor. Boğazkale ilçesindeki konutlar 2+1 ve 3+1 şeklinde iken fiyat aralığı ise 117 bin TL'den başlayıp 188 bin TL'ye kadar çıkıyor. Son başvuru tarihi 31.12.2020.

    DENİZLİ

    Denizli 123 konuttan 90'ının satışı devam ediyor. Çardak ilçesindeki konutlar 3+1 şeklinde iken fiyat aralığı ise 208 bin TL ile 255 bin TL arasında değişiyor. Son başvuru tarihi 31.12.2020.

    TOKAT

    Tokat 41 konuttan 18'inin satışı devam ediyor. Dedeli Mahallesi'ndeki konutlar 2+1 şeklinde satışa sunulurken fiyat aralığı ise 165 bin TL ile 171 bin TL arasında. Konutların satış kategorisi ise 'Engelli' olarak belirtilmiş. Son başvuru tarihi 31.12.2020

    VAN

    Van 96 adet iş yerinin satışı devam ediyor. Erciş ilçesindeki dükkan ve ofisler 50 ile 150 m2 arasında satışa sunuluyor. Son başvuru tarihi 31.12.2020
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    Haberler Ekonomi TOKİ'nin 8 ildeki fırsatları için son gün geldi çattı! Yüzlerce daire için uygun fiyatlar...
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