TOKİ tarafından bazı illerde duyurulan dairelerin kura tarihleri yaklaştı. Bilindiği üzere kurum uygun fiyatlı konut kampanyalarını açıklamıştı. En düşük 110 bin TL'den başlayan daire ve iş yerleri kısa sürede yoğun talep görmüştü. Çeşitli katlarda yer alan konutların metre karelerinin 100 ile 150 m2 arasında olduğu açıklandı. Bazı illerdeki konutların başvuruları yarın sona ererken bazı illerde ise kura çekilişleri yarın yapılacak. İşte il il satışa çıkarılan konutlar...

TOKİ İL SATIŞ YAPILAN KONUTLARIN LİSTESİ

SİVAS

Sivas 14 konuttan 8'inin satışı devam ediyor. Yeni Mahalle'deki konutlar 2+1 şeklinde satışa sunulurken fiyat aralığı ise 146 bin TL ile 160 bin TL arasında. Konutların satış kategorisi ise 'Engelli' olarak belirtilmiş. Son başvuru tarihi 30.09.2020