TOKİ tarafından bazı illerde duyurulan dairelerin kura tarihleri yaklaştı. Bilindiği üzere kurum uygun fiyatlı konut kampanyalarını açıklamıştı. En düşük 110 bin TL'den başlayan daire ve iş yerleri kısa sürede yoğun talep görmüştü. Çeşitli katlarda yer alan konutların metre karelerinin 100 ile 150 m2 arasında olduğu açıklandı. Bazı illerdeki konutların başvuruları yarın sona ererken bazı illerde ise kura çekilişleri yarın yapılacak. İşte il il satışa çıkarılan konutlar...
TOKİ İL SATIŞ YAPILAN KONUTLARIN LİSTESİ
SİVAS
Sivas 14 konuttan 8'inin satışı devam ediyor. Yeni Mahalle'deki konutlar 2+1 şeklinde satışa sunulurken fiyat aralığı ise 146 bin TL ile 160 bin TL arasında. Konutların satış kategorisi ise 'Engelli' olarak belirtilmiş. Son başvuru tarihi 30.09.2020
GİRESUN
Giresun 228 adet konutun satışı devam ediyor. Bulancak ilçesindeki konutlar 3+1 ve 4+1 şeklinde iken fiyat aralığı ise 222 bin TL'den başlayıp 400 bin TL'ye kadar çıkıyor. Kura tarihi 30.09.2020.
BURSA
Bursa 60 konutun satışı devam ediyor. Gemlik ilçesindeki konutlar 2+1 ve 3+1 şeklinde iken fiyat aralığı ise 221 bin TL'den başlayıp 340 bin TL'ye kadar çıkıyor. Kura tarihi 26.10.2020.
ANKARA
Ankara 155 konuttan 35'inin satışı devam ediyor. Mamak Gülseren Mahallesi 1 ve 2. etaptaki daireler 3+1, 4+1 şeklinde ve 260 ile 360 bin TL arasında fiyatla satılıyor. Son başvuru tarihi 31.12.2020.
ÇORUM
Çorum 69 konuttan 30'unun satışı devam ediyor. Boğazkale ilçesindeki konutlar 2+1 ve 3+1 şeklinde iken fiyat aralığı ise 117 bin TL'den başlayıp 188 bin TL'ye kadar çıkıyor. Son başvuru tarihi 31.12.2020.
DENİZLİ
Denizli 123 konuttan 90'ının satışı devam ediyor. Çardak ilçesindeki konutlar 3+1 şeklinde iken fiyat aralığı ise 208 bin TL ile 255 bin TL arasında değişiyor. Son başvuru tarihi 31.12.2020.
TOKAT
Tokat 41 konuttan 18'inin satışı devam ediyor. Dedeli Mahallesi'ndeki konutlar 2+1 şeklinde satışa sunulurken fiyat aralığı ise 165 bin TL ile 171 bin TL arasında. Konutların satış kategorisi ise 'Engelli' olarak belirtilmiş. Son başvuru tarihi 31.12.2020
VAN
Van 96 adet iş yerinin satışı devam ediyor. Erciş ilçesindeki dükkan ve ofisler 50 ile 150 m2 arasında satışa sunuluyor. Son başvuru tarihi 31.12.2020