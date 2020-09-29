Rus iş adamı Andrei Skoch'a ait 99 metre uzunluğunda ve 14 metre genişliğindeki, dört katlı, 18 kamaradan oluşan 400 milyon dolar değerindeki lüks yatı ile geçtiğimiz aylarda Bodrum'a gelmişti. Kaynar mevkisinde bulunan bir otelin önünde demirleyen yatta tatil yapan Rus oligark Andrei Skoch ailesi ile birlikte tatiline devam ediyor. 2 aydır Bodrum'un neredeyse tüm koylarını gezen iş adamı Skoch pandemi nedeniyle yatından ayrılmıyor. Gündüzleri su sporu yapan iş adamı akşamları ise bol bol misafir ağırlıyor.