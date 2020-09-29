Koronavirüs pandemisi nedeniyle devreye alınan kısa çalışma ödeneği ve her ay belirli tarihlerde hesaplarda olan işsizlik maaşının ne zaman yatırılacağı merak ediliyor. Eylül ayının son günlerinde binlerce vatandaş "Kısa çalışma ödeneği ve işsizlik maaşı ne zaman ödenecek?" sorusuyla ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Peki, KÇÖ ne zaman sona erecek? İşte konu hakkında derlediğimiz bilgiler

İŞSİZLİK MAAŞI VE KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

İşsizlik maaşı ve kısa çalışma ödeneği ödemelerinin hangi tarihlerde yapılacağı henüz bilinmiyor. Bakanlık tarafından ödemelerin ekim ayının ilk haftası yapılması bekleniyor.