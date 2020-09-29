Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Borusan Mannesmann
|16,67
|15,16
|9,96
|ASELSAN
|18,61
|17,46
|6,59
|Logo Yazılım
|101,00
|96,45
|4,72
|Netaş Telekomünikasyon
|18,02
|17,34
|3,92
|Tat Gıda
|11,32
|10,93
|3,57
|Gübre Fabrikaları
|29,20
|28,20
|3,55
|Brisa
|11,70
|11,30
|3,54
|Kordsa Teknik Tekstil
|11,51
|11,14
|3,32
|Çemtaş
|15,66
|15,16
|3,30
|Selçuk Ecza Deposu
|8,51
|8,25
|3,15
|Alarko GMYO
|16,85
|16,38
|2,87
|Klimasan Klima
|14,90
|14,49
|2,83
|İş Yatırım Menkul Değerler
|8,91
|8,67
|2,77
|Akçansa
|13,40
|13,11
|2,21
|Kartonsan
|692,00
|677,50
|2,14
|MLP Sağlık
|16,63
|16,30
|2,02
|Çimsa
|13,40
|13,15
|1,90
|Özak GMYO
|3,98
|3,91
|1,79
|Sabancı Holding
|8,02
|7,88
|1,78
|Tümosan Motor ve Traktör
|8,66
|8,52
|1,64