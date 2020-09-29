Altın fiyatlarında hareketli seyir devam ederken vatandaşlar güncel fiyatları öğrenmek için araştırmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda bilezik, gram, çeyrek, yarım, tam ve altın ne kadar oldu sorusunun yanıtı merak ediliyor. İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 773,00 lira, Cumhuriyet altını 3.164,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 2,18 yükselişle 477,20 liradan işlem gördü. Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 473 bin 500 liraya yükseldi. İşte 29 Eylül Kapalıçarşı canlı altın fiyatları
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|PAZARTESİ
|SALI
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|466,80
|467,00
|477,00
|477,20
|Cumhuriyet Ata Lira
|3.076,00
|3.097,00
|3.143,00
|3.164,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|426,00
|430,00
|435,00
|439,00
|Lira(Tam) Ziynet
|3.006,00
|3.026,00
|3.072,00
|3.092,00
|Yarım Ziynet
|1.503,00
|1.513,00
|1.536,00
|1.546,00
|Çeyrek Ziynet
|752,00
|757,00
|768,00
|773,00
KAPALIÇARŞI'DA ALTIN
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 2,18 artışla 477,20 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 773,00 lira, Cumhuriyet altını 3.164,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 2,18 yükselişle 477,20 liradan işlem gördü.
ALTININ KİLOGRAMI 473 BİN 500 LİRAYA YÜKSELDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 473 bin 500 liraya yükseldi.
Altın piyasasında, en düşük 462 bin lira, en yüksek 475 bin 950 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,5 artışla 473 bin 500 liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 727 milyon 846 bin 836,65 lira, işlem miktarı ise 3.727,74 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 753 milyon 487 bin 133,56 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Demas Kuyumculuk İhracat İthalat Sanayi ve Ticaret, Goldtrans Hediyelik Eşya Ticaret, Vakıf Katılım Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi, Has Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.
ALTININ ONSU 1.888,80 DOLAR
Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.10 itibarıyla 1.888,80 dolardan işlem görüyor.
Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,50 yükselerek 473 bin 500 liradan tamamladı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 7,8025 lira, satışta 7,8338 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 7,7453 lira, satışta 7,7763 lira olarak belirlemişti.
Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 4 Mayıs 2022 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 12,79'dan, bileşik getirisi de yüzde 13,20'den gerçekleşti.
Uluslararası piyasalarda, saat 18.10 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1737, sterlin/dolar paritesi 1,2838, dolar/yen paritesi de 105,63 düzeyinde seyrediyor.
Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 3,08 azalışla 41,57 dolardan işlem görüyor.
PETROL FİYATLARI DÜŞTÜ, ALTIN YÜKSELDİ
Küresel düzeyde giderek artan Covid-19 vakalarının, petrol talebindeki toparlanmayı yavaşlatacağına ilişkin endişelerinin büyümesiyle, hampetrol fiyatları düştü.
Rusya Enerji Bakanı Alexender Novak, Pazartesi günü yaptığı bir konuşmada, küresel petrol piyasasının istikrar kazandığını, piyasalarda genel dengenin sağlandığını vurgulasa da, küresel petrol talebinin 2020 yılında, geçen yıla göre yüzde 10 düşmesinin beklendiğine dikkat çekti.
Yatırımcılar, ABD Enerji Enformasyon Yönetimi'nin (EIA) Çarşamba günü ABD piyasalarının açılış saatmlerinde, özel kuruluş Amerikan Petrol Enstitusü'nün de (API) bugün ilerleyen saatmlerde açıklayacakları petrol stoklarına ilişkin verilere odaklandılar.
Vadeli işlemlerde, Kasım teslimi Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0.75 düşüşle 42.12 dolara, Kasım tasliki ABD Batı Teksas hafif petrolünün varil fiyatı da yüzde 0.94 düşüşle 40.22 dolara geriledi.
Küresel emtia piyasalarında;
- Brent petrol yüzde 1.35 düşüşle 42.36 dolar,
- Batı Teksas yüzde 0.39 düşüşle 40.25 dolar,
- altın yüzde 0.32 artışla 1,887.67 dolar,
- gümüş yüzde 1.03 artışla 23.93 dolar,
- bakır yüzde 0.66 artışla 6,595.00 dolar,
- platin yüzde 1.35 düşüşle 881.99 dolar,
- paladyum yüzde 0.80 artışla 2,283.01 dolar düzeyindeydi.