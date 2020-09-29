Altın fiyatlarında hareketli seyir devam ederken vatandaşlar güncel fiyatları öğrenmek için araştırmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda bilezik, gram, çeyrek, yarım, tam ve altın ne kadar oldu sorusunun yanıtı merak ediliyor. İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 773,00 lira, Cumhuriyet altını 3.164,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 2,18 yükselişle 477,20 liradan işlem gördü. Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 473 bin 500 liraya yükseldi. İşte 29 Eylül Kapalıçarşı canlı altın fiyatları

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?