Son yıllarda emeklilerin kazancını artıracak pek çok adım atıldı. Taban maaşın önce bin, ardından bin 500 liraya çıkarılması, bayram ikramiyeleri ve promosyon öne çıkan adımlardan...
Emeklilere ek ödeme dahil aylık bin 500 liradan az ödeme yapılamıyor, yılda 2 kez bayram ikramiyesi ve 3 yılda bir banka promosyonu imkanı sunuluyor. Bu imkanlardan sadece mevcut emekliler değil, yeni emekliler de faydalanıyor.
Emekli aylığı bağlananlar, en az bin 500 lira aylık gelire kavuşuyor. Maaşı bağlanır bağlanmaz taahhüdünü verip promosyonunu alabiliyor, ayrıca emeklilik tarihini izleyen dönemde verilecek bayram ikramiyelerinden yararlanıyor.
İLK ÖDEME YENİ YILDA
Maaşı bin 500 ile 2 bin 500 lira arasında olanlar en az 625, 2 bin 500 liranın üstünde olanlar ise en az 750 lira promosyon imkanına kavuşuyor.
Seçilen bankaya göre promosyon tutarı 2 bin 550 liraya kadar çıkabiliyor. Yeni emeklilerin yıllık 2 bin lira ikramiye fırsatı da var. Ancak bu yılın ikramiye dönemi geride kaldı.
Yeni emekliler 2021'den itibaren ikramiyeyi almaya başlayacak.
BANKA SEÇERKEN DİKKAT!
Emeklilik başvurusu sırasında da maaş bağlandıktan sonra da banka seçimi yapılabiliyor.
Maaş bağlanır bağlanmaz taahhüt verilerek promosyon alınabiliyor.
Bazı bankalar, ek ürünler kullanılması ya da bazı şartlara uyulması halinde daha yüksek promosyon ödüyor. Bu nedenle şartları mutlaka dikkatlice inceleyerek kararınızı verin.