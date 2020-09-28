ŞOK 30 Eylül aktüel kataloğuyla çarşamba günü raflarda yer alacak ürünlerin listesi ve fiyatları belli oldu. ŞOK'ta çarşamba gününden itibaren Rowell 43" Uydu Alıcı Led TV, Xiaomi Mi Band 4 Akıllı Bileklik, Aqua Su Arıtma Cihazı, Colgate Diş Eti Ferahlığı Diş Fırçası 1+1, Samurai Klasik 2 (5'li Poşet) ve Finish Hepsi Bir Arada Tablet 30'lu ürünleri dikkat çekeceğe benziyor. İşte haftanın fırsatlı ürünlerinin listesi...

ŞOK 30 EYLÜL AKTÜEL KATALOĞU İNDİRİMLERİ

43'' Uydu Alıcı Led TV

• Full HD

• 1920x1080 Çözünürlük

• USB(Video,Müzik)

• Süper dinamik kontrast

• 3xHDMI

• 1xVGA PC girişi

• Dahili uydu alıcılı

• Hızlı Tepkime Süresi