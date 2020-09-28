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    • 28.09.2020 23:58
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    indirimleri duyuruldu! O ürünlerde bu hafta büyük fırsatlar yer alıyor

    nda yer alan yeni indirimli ürünler duyuruldu. 'ta bu hafta Finish Hepsi Bir Arada Tablet 30’lu, Molfix Mega Fırsat Paketi Bebek Bezi Çeşitleri, Colgate Diş Eti Ferahlığı Diş Fırçası 1+1, Samurai Klasik 2 (5’li Poşet), Patos Acı Baharat Aromalı Mısır Cipsi, Rowell 43" Uydu Alıcı Led TV, Xiaomi Mi Band 4 Akıllı Bileklik ve Aqua Su Arıtma Cihazı fiyatlarıyla dikkat çekiyor. İşte ŞOK 30 Eylül aktüel kataloğu indirimleri

    takvim.com.tr
    ŞOK 30 Eylül aktüel kataloğu indirimleri nelerdir?

    ŞOK 30 Eylül aktüel kataloğuyla çarşamba günü raflarda yer alacak ürünlerin listesi ve fiyatları belli oldu. ŞOK'ta çarşamba gününden itibaren Rowell 43" Uydu Alıcı Led TV, Xiaomi Mi Band 4 Akıllı Bileklik, Aqua Su Arıtma Cihazı, Colgate Diş Eti Ferahlığı Diş Fırçası 1+1, Samurai Klasik 2 (5'li Poşet) ve Finish Hepsi Bir Arada Tablet 30'lu ürünleri dikkat çekeceğe benziyor. İşte haftanın fırsatlı ürünlerinin listesi...

    ŞOK 30 EYLÜL AKTÜEL KATALOĞU İNDİRİMLERİ

    43'' Uydu Alıcı Led TV
    • Full HD
    • 1920x1080 Çözünürlük
    • USB(Video,Müzik)
    • Süper dinamik kontrast
    • 3xHDMI
    • 1xVGA PC girişi
    • Dahili uydu alıcılı
    • Hızlı Tepkime Süresi

    Finish Hepsi Bir Arada Tablet 30'lu

    Persil Jel
    • Power jel color 24 yıkama
    + Vernel Max Yumuşatıcı
    • Nergis çiçeği&Lavanta 720 ml

    Colgate Aktif Beyazlık
    • 75 ml

    Samurai Klasik 2
    5'li Poşet

    Torku Karamelce Karamelli Kremalı Bisküvi
    100 gr

    Su Arıtma Cihazı
    • Kuruluma hazır full set
    • 7/24 Hazırda lezzetli
    su depolama tankı
    •Zengin mineralli su
    •75-80 Gpd membran
    •Aç kapa avrupa musluk

    Granit Efektli Cam Kapaklı Karnıyarık Tencere
    • 24 cm

    Çelik Saklama Kabı
    • 16 cm
    • Vakumlu kapak

    Erkek Çantalı Yağmurluk
    • S-M, L-XL Bedenlerde
    •Extra su iticilik özelliği verilmiş özel kumaştan üretilmiştir
    • Cep içine katlanarak çanta olabilme özelliği bulunmaktadır
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    Haberler Ekonomi ŞOK 30 Eylül aktüel kataloğu indirimleri duyuruldu! O ürünlerde bu hafta büyük fırsatlar yer alıyor
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