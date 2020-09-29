SAĞLIK PRİMİ ÖDENİYOR

Katılımcılar aylık (26 gün) 780 ile 2 bin 870 lira (2 bin 470 lira harçlık+ 400 lira kreş desteği), 160 günlük kurs süresince 4 bin 800 ile 17 bin 200 lira (5 aylık kreş desteği dahil) arasında ödeme alabiliyor. Sağlık primlerini de İŞKUR karşılıyor.

ARANAN ŞARTLAR

Kuruma kayıtlı işsiz olmak,

15 yaşını tamamlamış olmak,

Yetiştirilecekleri mesleğe uygun özelliklere sahip olmak,