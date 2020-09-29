Emekli maaşları ne zaman, ayın kaçında yatıyor? Güncel emekli aylığı yatış tarihleri ve tahsis no sorgulama

TAHSİS NUMARASI NEDİR?

Tahsis numarası; SGK tarafından emekli maaşı bağlanan kişileri tek bir numara aracılığıyla takip edebilmek adına belirlenmiş bir numaradır. Emekli tahsis numaranızı öğrendikten sonra son rakamına bakarak emekli maaşının hangi gün alabileceği öğrenilebilir.

TAHSİS NUMARASI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

E-Devlet üzerinde sorgulama yapabilmek için sisteme girdikten sonra SGK'nın hizmetleri arasında evrak takibi sorgulaması ile SGK Tahsis numaranızı öğrenebilirsiniz. Ayrıca www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden Sosyal Sigortalar Kurumunun işlemler menüsünü de kullanabilirsiniz. Bu menüden emeklilik işlemleri seçeneğini tıklayıp evrak takibi ya da evrak sorgulatması yaparak tahsis numaranızı öğrenebilirsiniz.