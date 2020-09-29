Borsa günü yükselişle tamamladı

Bankacılık endeksi yüzde 0,69 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,10 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,89 ile orman, kağıt, basım, en çok kaybettiren ise yüzde 2,11 ile turizm oldu.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın "Yeni Dengelenme, Yeni Normal, Yeni Ekonomi" ana temasıyla hazırlanan Yeni Ekonomi Programı'nı (2021-2023) açıklaması sonrası alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi, 1.120-1.125 bandında dengelendi.