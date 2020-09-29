120 ay vadeyle 100 bin TL kredi ödeme şartları değişti! İş Bankası, HSBC, Akbank, Garanti, TEB, Alternatif...

Koronavirüs (Kovid-19) salgınının normalleşme sürecinde kapsama alınan kredi paketlerindeki düşük faiz imkanı son buldu. Kamu bankaları ve özel bankalar tarafından konut kredisi ile ilgili yeni faiz oranları açıklandı. Bu kapsamda kredi çekmeyi düşünenler güncel oranları öğrenerek ona göre plan yapmak istiyor. 100 bin TL kredi ve 120 ay vade ile aylık ödeme koşullarını haberimizde sizler için derledik. İşte İş Bankası, HSBC, Akbank, Garanti, TEB, Alternatifbank konut kredi faiz oranları

KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI NE KADAR OLDU?

İşte 120 ay vade olarak hesaplanan konut kredisi faiz oranları ve ödeme tablosu:

ZİRAAT BANKASI

Kredi tutarı: 100.000 lira

Kredi faizi: 1.19

Aylık ödeme: 1569 lira

Toplam geri ödeme: 189.677 lira