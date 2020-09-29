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    • Ekonomi
    • 29.09.2020 21:22
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    • 29.09.2020 21:22
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    120 ay vadeyle 100 bin TL kredi ödeme şartları değişti! İş Bankası, HSBC, Akbank, Garanti, TEB, Alternatif...

    Normalleşme süreciyle devreye kamu bankaları tarafından devreye alınan düşük faizli konut kredisi kampanyalarının sona ermesiyle gözler güncel oranlarda. Bu bağlamda güncel faiz oranları da değişti. Halen kredi çekme düşüncesi olanlar ise banka banka güncel faiz oranları hakkındaki son durumu öğrenmek istiyor. 120 ay vade ve 100 bin TL olarak hesaplanan kredilerin aylık ödeme koşullarına dair merak edilenleri sizler için derledik. İşte güncel konut

    120 ay vadeyle 100 bin TL kredi ödeme şartları değişti!

    Koronavirüs (Kovid-19) salgınının normalleşme sürecinde kapsama alınan kredi paketlerindeki düşük faiz imkanı son buldu. Kamu bankaları ve özel bankalar tarafından konut kredisi ile ilgili yeni faiz oranları açıklandı. Bu kapsamda kredi çekmeyi düşünenler güncel oranları öğrenerek ona göre plan yapmak istiyor. 100 bin TL kredi ve 120 ay vade ile aylık ödeme koşullarını haberimizde sizler için derledik. İşte İş Bankası, HSBC, Akbank, Garanti, TEB, Alternatifbank konut kredi faiz oranları

    KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI NE KADAR OLDU?

    İşte 120 ay vade olarak hesaplanan konut kredisi faiz oranları ve ödeme tablosu:

    ZİRAAT BANKASI

    Kredi tutarı: 100.000 lira

    Kredi faizi: 1.19

    Aylık ödeme: 1569 lira

    Toplam geri ödeme: 189.677 lira

    HALKBANK

    Kredi tutarı: 100.000 lira

    Kredi faizi: 1.19

    Aylık ödeme: 1569 lira

    Toplam geri ödeme: 188.344 lira

    VAKIFBANK

    Kredi tutarı: 100.000 lira

    Kredi faizi: 1.29

    Aylık ödeme: 1642 lira

    Toplam geri ödeme: 197.645 lira

    ING BANK

    Kredi tutarı: 100.000 lira

    Kredi faizi: 1.24

    Aylık ödeme: 1606 lira

    Toplam geri ödeme: 194.389 lira

    YAPI KREDİ

    Kredi tutarı: 100.000 lira

    Kredi faizi: 1.35

    Aylık ödeme: 1687 lira

    Toplam geri ödeme: 204.158 lira

    İŞ BANKASI

    Kredi tutarı: 100.000 lira

    Kredi faizi: 1.20

    Aylık ödeme: 1576 lira

    Toplam geri ödeme: 191.014 lira

    QNB FİNANSBANK

    Kredi tutarı: 100.000 lira

    Kredi faizi: 1.49

    Aylık ödeme: 1794 lira

    Toplam geri ödeme: 216.880 lira

    TEB

    Kredi tutarı: 100.000 lira

    Kredi faizi: 1.34

    Aylık ödeme: 1680 lira

    Toplam geri ödeme: 203.242 lira

    AKBANK

    Kredi tutarı: 100.000 lira

    Kredi faizi: 1.27

    Aylık ödeme: 1628 lira

    Toplam geri ödeme: 197.038 lira

    GARANTİ BBVA

    Kredi tutarı: 100.000 lira

    Kredi faizi: 1.31

    Aylık ödeme: 1657 lira

    Toplam geri ödeme: 200.501 lira

    HSBC

    Kredi tutarı: 100.000 lira

    Kredi faizi: 1.55

    Aylık ödeme: 1840 lira

    Toplam geri ödeme: 222.796 lira

    ALTERNATİFBANK

    Kredi tutarı: 100.000 lira

    Kredi faizi: 1.20

    Aylık ödeme: 1576 lira

    Toplam geri ödeme: 190.906 lira

    ICBC BANK TURKEY

    Kredi tutarı: 100.000 lira

    Kredi faizi: 1.17

    Aylık ödeme: 1555 lira

    Toplam geri ödeme: 188.070 lira
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