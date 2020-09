2021 yılı yaklaşıyor. Yeni yılın yaklaşması ile birlikte vatandaşlar, Green Card başvuru tarihlerini, başvuru şartlarını araştırmaya başladı. Green Card İngilizce bir kelimedir. Türkçe karşılığı Yeşil Kart olan bu belge, Amerikan Hükümeti'nin 1990 yılınından beri göçmenlik vizesi DV Lottery adı altında her yıl bir defa yaptığı bir çekiliş ile, ABD vatandaşı olmayan yabancılara, eşlerine ve onların 21 yaş altı çocuklarına ömür boyu ABD'de yaşama, yerleşme ve çalışma hakkı sağlayan bir belgedir. Green Card için yaş sınırlaması vs. yoktur. Evli, bekar, öğrenci, çalışan, lise mezunu, üniversite mezunu vs. vs. durumunuz ne olursa olsun Green Card'a başvuru yapabilirsiniz. İşte son dakika haberleri ve detaylar takvim.com.tr'de