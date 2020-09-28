Türk bilim insanları geliştirdi! Yerli tanı kiti virüsün vücuttaki oranını ortaya çıkarıyor!

Bu test kitlelerinin faydalarından da bahseden Yıldız, "Örneğin maliyeti gayet düşük olacak bu testlerle bir okulda sınıf taraması yapılabilir ve burada antikor düzeyine göre öğrenciler guruplara ayrılabilir. Bunu fabrika gibi çoklu alanlarda da yapabilirsiniz" dedi.

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay'da, Prof. Dr. Sedat Yıldız ve ekibinin en antijen hem de antikor testini geliştirdiklerini belirterek, başarıyla sonuçlanan projenin bilimsel araştırma projelerinden de desteklendiğini dile getirdi. Test kitlerinin korona virüs tedavisi ve tanısında önemli bir etken olacağını ifade eden Rektör Kızılay, "Bizde üniversite Sedat Hocamız ve ekibinin geliştirdiği bu testle insanlığa ülkemize bir katkı vermiş olduk. Bundan sonraki süreçte patent ve sertifikasyon süreci var. Bu alanda da kit üreten sanayicilerle de temas kurulacak, bu çalışmayı yapıyoruz" diye konuştu.