Buradaki konuşmasında, Hollanda ekonomik ve ticari ilişkilerin uzun vadeli olarak görüldüğüne dikkati çeken Pekcan, "Hollanda ile ticari ve ekonomik ilişkilerimizin önümüzdeki dönemde ivme kazanacağını değerlendiriyoruz. 2019 yılı itibarıyla 9 milyar dolara ulaşan karşılıklı ticaret hacmimizi, 15 milyar dolar seviyelerine dengeli bir şekilde çıkarmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Pekcan, iki ülke arasındaki JETCO mekanizmasının tüm ekonomik ilişkilerin derinlemesine ele alındığı ve ticari ilişkilerin önündeki engellerle sorunların, özel sektör temsilcilerinin de katkılarıyla tartışıldığı etkili bir mekanizma olduğunu ifade etti.

Söz konusu mekanizmanın toplantılarının düzenli olarak gerçekleştirilmesinin ve sonuçlarının dikkatli bir şekilde takip edilmesinin önemine işaret eden Pekcan, şunları kaydetti:

"Gerçekleştirdiğimiz Türkiye-Hollanda JETCO 3. Dönem Toplantısı'nda, ikili ilişkilerden karşılıklı yatırımlara, müteahhitlik hizmetlerine, ticaretten sanayi alanındaki iş birliğine, teknolojiden özel sektörler arasında iş birliğine, ulaştırmadan çevreye kadın girişimciliğine kadar pek çok farklı başlıkta görüştük ve az önce imzaladığımız mutabakat zaptına bunları yansıttık."

Pekcan, mutabakat zaptında yer alan tüm hususların hayata geçirilmesi için gerekli tüm çalışmayı göstereceklerini ve Hollanda heyetinin de aynı kararlılığı göstermesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Salgın koşullarının yüz yüze toplantılara izin vereceği ilk fırsatta, iki ülkeden özel sektör ve iş dünyası temsilcilerinin katılımıyla bir iş forumu yapılması hususunda karara varıldığını ifade eden Pekcan, bugün ayrıca sanal ortamda iki ülkeden iş insanlarının katılımıyla yuvarlak masa toplantısına iştirak edeceklerini belirtti.