28 Eylül Kapalıçarşı canlı altın fiyatlarındaki son durum piyasaların açılış gününde vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Bu kapsamda 22 ayar bilezik, çeyrek, gram, tam ve yarım altın ne kadar oldu sorusunun yanıtı merak ediliyor. Bugün İstanbul Kapalıçarşı'da, kapanışta çeyrek altın 757,00 lira, Cumhuriyet altını 3.097,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 2,46 yükselişle 467,00 liradan işlem gördü. İşte altın fiyatlarında son durum

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?