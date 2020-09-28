28 Eylül Kapalıçarşı canlı altın fiyatlarındaki son durum piyasaların açılış gününde vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Bu kapsamda 22 ayar bilezik, çeyrek, gram, tam ve yarım altın ne kadar oldu sorusunun yanıtı merak ediliyor. Bugün İstanbul Kapalıçarşı'da, kapanışta çeyrek altın 757,00 lira, Cumhuriyet altını 3.097,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 2,46 yükselişle 467,00 liradan işlem gördü. İşte altın fiyatlarında son durum
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günü ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|CUMA
|PAZARTESİ
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|455,60
|455,80
|466,80
|467,00
|Cumhuriyet Ata Lira
|3.002,00
|3.023,00
|3.076,00
|3.097,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|415,50
|419,50
|426,00
|430,00
|Lira(Tam) Ziynet
|2.934,00
|2.954,00
|3.006,00
|3.026,00
|Yarım Ziynet
|1.467,00
|1.477,00
|1.503,00
|1.513,00
|Çeyrek Ziynet
|734,00
|739,00
|752,00
|757,00
KAPALIÇARŞI'DA ALTIN
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 2,46 artışla 467,00 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 757,00 lira, Cumhuriyet altını 3.097,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 2,46 yükselişle 467,00 liradan işlem gördü.
ALTININ ONSU 1.869,35 DOLAR
Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.10 itibarıyla 1.869,35 dolardan işlem görüyor.
Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 2,90 yükselişle 471 bin liradan tamamladı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 7,7453 lira, satışta 7,7763 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 7,5493 lira, satışta 7,5796 lira olarak belirlemişti.
Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 4 Mayıs 2022 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 12,89'dan, bileşik getirisi de yüzde 13,31'den gerçekleşti.
Uluslararası piyasalarda, saat 18.10 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1652, sterlin/dolar paritesi 1,2854, dolar/yen paritesi de 105,57 düzeyinde seyrediyor.
Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,50 artışla 42,53 dolardan işlem görüyor.
ALTININ KİLOGRAMI 471 BİN LİRAYA YÜKSELDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 471 bin liraya yükseldi.
Altın piyasasında, en düşük 456 bin 500 lira, en yüksek 471 bin 600 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,9 artışla 471 bin liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 2 milyar 462 milyon 560 bin 473,49 lira, işlem miktarı ise 5.433,70 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 2 milyar 491 milyon 336 bin 342,12 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Goldtrans Hediyelik Eşya Ticaret, Demas Kuyumculuk Hediyelik Eşya Ticaret, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi şeklinde sıralandı.
PETROL VE ALTIN FİYATLARI YÜKSELDİ
Dolardaki yükselişin aralanması üzerine artan taleple, petrol ve altın fiyatları yükseldi.
Ahlatcı Yatırım'ın analizinde, geçen haftanın son işlem gününde piyasalardaki normalleşme sinyallerine rağmen devam eden arz endişeleri ve takip edilen koronavirüs gelişmeleri sonucu Brent petrolün satıcılı, aşağı yönlü sınırlı hareketi izlendiğine işaret edildi ve şu konuların altı çizildi:
"Haftanın ilk işlem gününde ise OPEC Genel Sekteri Mohammed Barkindo'nun G20 Enerji Bakanları sanal toplantısında yaptığı açıklar takip edilirken, Çin'den gelen pozitif verilerin risk iştahını desteklemesi ve doların yükselişini ara vermesi Brent petrole olan talebi desteklediği gözleniyor.
"Gün içinde, Brent Petrol'e olan talebin devam etmesi ile 42 Dolar seviyesi üzerinde kalıcılığın sağlanması durumunda 42.80 - 43.60 direnç seviyeleri takip edilebilir.
"Dolardaki ve talebe bağlı hareketlerin zaman zaman oluşturduğu satış baskılarının derinleşmesi durumunda ise 41.30 - 40.50 destek seviyelerine doğru geri çekilmeleri izlenebilir."
Küresel emtia piyasalarında;
- Brent petrol yüzde 0.14 artışla 42.32 dolar,
- Batı Teksas yüzde 0.22 artışla 40.38 dolar,
- altın yüzde 0.31 artışla 1,866.86 dolar,
- gümüş yüzde 1.40 artışla 23.20 dolar,
- bakır yüzde 1.97 düşüşle 6,552.00 dolar,
- platin yüzde 2.82 artışla 874.79 dolar,
- paladyum yüzde 1.21 artışla 2,251.70 dolar düzeyindeydi.