Tamamlayıcı sağlık ile ailelere güvence

Son yıllarda, özel sağlık sigortasına ekonomik ve kapsamlı bir alternatif sunan tamamlayıcı sağlık sigortaları ülkemizde büyük ilgi görüyor. Anlaşmalı hastanelerde fark ücreti ödenmesinin önüne geçen tamamlayıcı sağlık sigortalarının pek çok avantaj sunduğunu ve en önemlisi ekonomik bir sağlık teminatı isteyen aileler için büyük bir fırsat olduğunu dile getiren Ray Sigorta Genel Müdürü Koray Erdoğan, sağlık sigortasının tüm aile bireylerini kapsamasının bir gereklilik olduğunu söyledi.

Ray Sigorta Tamamlayan Sağlık Sigortası ile sadece çocukların, belirli bir ek primle, ebeveynleri olmadan sigorta teminatı altına alınabileceğini hatırlatan Erdoğan, "Sağlık sigortası gibi en büyük risklerimizi güvence altına alan bir konuda tüm ailenin sağlığının ve bütçesinin dikkate alınması, buna göre bir planın seçilmesi doğru olacaktır. Eğitim döneminin başladığı bu dönemde sağlık sigortası konusunda alınacak kararlar her zamankinden daha önemli" diye konuştu. KAPSAMLI TEMİNAT

Ray Sigorta'nın Tamamlayan Sağlık Sigortası geniş kapsamı ve sunduğu avantajlarla dikkat çekiyor. Tamamlayan Sağlık Sigortası, Sosyal Güvenlik Kurumu ve Ray Sigorta ile anlaşmalı özel hastane ve sağlık kuruluşlarında poliçe kapsamında olan sağlık harcamalarında devlet katılım payı dışında bir fark ödenmemesini sağlıyor. Yatarak tedavi paketi ve yatarak tedavi + ayakta tedavi paketi olarak 2 farklı seçenekle müşterilere sunulan üründe, check-up paketi ve diş tedavi paketi de bulunuyor. 64 yaşından küçük herkesin faydalanabildiği ürünle, sigortalıların 0-18 yaş arasındaki çocukları ebeveynleri olmadan tek başına ek bir prim ile sigorta güvencesine alınabiliyor. ÖMÜR BOYU YENİLEME İMKANI

Sağlık sigortalarında ilerleyen yaşlarda poliçe yenileme konusunda yaşanabilen zorluklara karşı da hareket geçen Ray Sigorta, sigortalılarına ömür boyu yenileme fırsatı sunuyor. 81 ilde toplam 3 bine yakın anlaşmalı kurumda geçerli olan Ray Sigorta Tamamlayan Sağlık Sigortası, Türkiye'nin her yanında bulunan 475 hastanede geçerli bulunuyor.