Büyük patlama bekleniyor: Yatırımcı akınından sonra sıra şirketlerde

Yerli yatırımcı sayısının yılbaşından bu yana 500 bine yakın arttığı Borsa İstanbul 'da, Merkez Bankası ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) normalleşme sürecinde attığı adımlar, son iki işlem gününde 350 milyon liraya yakın net yabancı girişine neden oldu. Borsada endeks 20 Ağustos'tan bu yana en yüksek kapanışını gerçekleştirirken, bankacılık endeksi de son iki günde yüzde 8 yükseldi. Ekonomide pandemi etkisinin hükümetin aldığı önlemlerle atlatılıp tekrar büyüme sürecine girilmesi, Borsa İstanbul'un benzer gelişmekte olan ülke hisse senetleri piyasasına göre yüzde 50'nin üstünde iskontolu olması ve önümüzdeki döneme ilişkin olumlu beklentilerle halka arz larda da büyük bir patlama yaşanması bekleniyor. 20'ye yakın şirketin halka açılacağı belirtiliyor. Yerli yatırımcıların özellikle yeni halka arzlara ilgi göstermesi, şirketlerin de sermaye piyasalarına açılma iştahını güçlendiriyor. Bu yıl halka açılan 4 şirket 144 milyon TL gelir sağladı. Özellikle son dönemdeki halka arzlar yeni yatırımcıları Borsa İstanbul'a çeken önemli unsurlardan biri olarak öne çıktı. Ağustosta halka arzı yapılan Fade Gıda'ya 12, Dinamik Isı Makine Yalıtım'a ise 27 kat talep geldi.Borsa İstanbul'da kısa vadede üç şirketin halka arzı için düğmeye basıldı. Naturel Yenilebilir Enerji 'nin bağlı ortaklığı Esenboğa Elektrik Üretim A.Ş., 1-2 Ekim tarihlerinde borsadan satış yöntemiyle 34 milyon hissesini, 8.5 TL fiyatla halka arz edecek. Kontrolmatik Teknoloji ise 6.9 liradan 7 milyon 250 bin adet satacak.

DÜZENLEME YAPILDI

Borsa İstanbul ve Sermaye Piyasası Kurulu son dönemde önemli düzenlemeler yaptı. Derinliğin artırılması ve mağduriyetlerin önlenmesi için pay piyasasının yapısı değiştirildi. İşlem görme kriterleri yeniden belirlenirken, halka açıklık oranı yüzde 5'in altında olan şirketleri 1 Ocak 2021'e kadar süre tanındı. Manipülatif işlem yapanlara verilen cezalar da rekor oranda yükseltildi. Borsa İstanbul haftanın cuma günü son dönemin en tartışmalı konularından olan halka arzlarda birden fazla hesap kullanımına da son noktayı koydu. Yatırımcılar bundan sonra sadece 1 hesabı ile halka arza katılabilecek. Yatırım kuruluşları tarafından birden fazla hesabı bulunan yatırımcıların talepleri yatırımcı bazında konsolide edilerek tek hesaptan iletilecek.

ROTAYI İSTİNYE'YE ÇEVİREN ŞİRKETLER

AYDEM Yenilenebilir Enerji, Akfen Yenilenebilir Enerji, Başkent Doğalgaz, Biotrend Enerji, BOTAŞ, TPAO, Çan Kömür ve İnşaat, Esenboğa Elektrik, Kontrolmatik Teknoloji, İhlas haber Ajansı, Limak Yatırım Holding, Metro Turizm, Neturelgaz, Selva Gıda, Şeker GYO, Zorlu Yenilenebilir Enerji, Borsa İstanbul, N11, Omega Elektrik Pano.

ŞİRKETLER İÇİN BÜYÜK FIRSAT

Yatırımcı sayısındaki artışta, faizde tatmin edici getirinin olmaması, hisse senedi fiyatlarının cazip seviyelerde bulunması etkili oluyor. Şirketler tarafından marka bilinirliği, ucuz finansman ve kurumsallaşma halka arzı cazip kılıyor. Ayrıca bu yıl halka açılan şirketlerin borsadaki performansı da hem yatırımcıyı hem şirketleri cezbediyor. ARD yüzde 472, Bayrak Taban yüzde 119, Fade yüzde 182, Dinamik Isı yüzde 134 prim yaptı.